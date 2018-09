Un bida saludabel por yuda preveni problemanan di curason

Problemanan di curason actualmente ta un trend mundial, y Aruba tambe ta siguiendo e trend aki. Sra Yraida Thijsen, hefe di Seccion di Salud di Ibisa, ta amplia mas ariba e problematica aki.

Aña pa aña e problemanan di curason,diabetes, ta birando mas hoben. Esey ta bisa hopi di con nos ta biba actualmente, con nos yiunan ta wordo educa pa hiba un bida menos saludabel compara cu antes.

Dia 29 di September ta Dia Mundial di Curason. Ariba e dia aki, World Health Organisation, ta pone atencion ariba e problematica aki, ya cu e ta mundial. Aki na Aruba un tercera parti di personanan cu ta muri pa aña pa causa di e problema aki. Sea ta door di ceramento di ader, presion halto. De facto, di algo cu tin di haber cu curason.

Na Ibisa lo kier pone enfasis pa e dia aki, pero no solamente pa esaki. Pero tambe e stapnan, cu e persona tin den su man, pa haci cambionan ariba dje. No ta djis cu ta haya malesa di curason y muri. E ta algo cu di jong caba por evita pa esaki sosode pa futuro. Di jong caba, mester cuminsa biba saludabel, come saludabel. Muchanan tambe tin hopi stress, nan tin hopi les. Di jong caba, di tur epoca di edad, mester por siña deal cu e cosnan aki, pero no por evita 100%, pero si por evita esaki.

Awendia, e hubentud mester di tecnologia cu ta necesario pa nan estudio, pa cual Sra. Thijsen ta bsia cu tempo di nan, mester a bay busa informacion. Aworaki, nan tin un overflow di informacion. Como mayor y educador, ta spera hopi mas di e muchanan compara cu antes. E muchanan awendia tin hopi mas pa deal cun’e. Awendia e competencia ta ariba computer, compara cu antes tabata mas movecion.

E parti di comemento awendi tin mas caminda di scoge. Temponan aya, no tin tanto escogencia. Ta compronde cu mama cu papa ta traha cual ta mas facil pa come ariba caya. Pero mester cumisna na purba pa cuminsa cushina na cas, pa tin mas control di kico bo ta duna bo yiu y bo famia di come, segun Sra. Yraida Thijsen, hefe di Seccion di Salud na Ibisa.

