Curacao: Zr.Ms. Groningen, ku aktualmente ta nabega pa Wardakosta di Karibe Hulandes ta hasi’e bastante difísil pa narkotrafikantenan den Region di Karibe Hulandes. E barku patruyero ta nabegá den e area for di aprel 2022. For di e tempu ei ya por a agregá algun kaptura di droga riba su lista di konteo. Ayera un kaso mas a bini aserka ku mas di 1.600 kilo di mariwana. E total kantidat di kontrabanda ku Wardakosta a konfiská ta yega awor na mas ku 5.500 kilo.

E último kantidat a keda konfiská riba 8 di ougùstùs despues ku un boto di kontrabanda a keda interseptá. E go-fast akí a keda deskubrí e anochi promé, pa e Sentro di Operashonnan Marítimo (MOC) di Wardakosta, esaki a alarmá Zr.Ms. Groningen. E barku tabata tei presente e siguiente mainta den e area i a lansa dos boto interseptor rapido. E FRISC nan aki a interseptá e go-fast.

Un ratu promé ku esaki e tripulantenan di e go-fast a tira e paketenan den laman, na momentu ku nan a ripará ku ta persigui nan. Unabes ku e barku Zr. Ms. Groningen tabata den banda di e go-fast nan a ordená pa esaki stòp i e sospechosonan a entregá nan mes. E tripulashon di Zr.Ms. Groningen i di Wardakosta a saka seguidamente 66 pakete ku un total di 1.600 kilo di droga for di laman.

E ocho sospechoso nan i e contrabanda a ser trasladá na ‘Korps Politie Caribisch Nederland’ (KPCN) ku lo sigui atende e kaso. E contrabanda a ser destruí.