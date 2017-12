Un biaha mas Venezuela ta faya di paga su debenan

CARACAS, Venezuela- Diabierna, 8 di December, Venezuela a bolbe cay den default, e biaha aki declara door di e califcador S&P Global Ratings, pa no a haci e pago di 183 miyon doolar pa e pago di dos debe.

“Venezuela no a cumpli cu e pago di 183 miyon dollar di su bond global cu lo caduca na 2023 y 2028 dentro di e periodo di gracia di 30 dia,” S&P, cu a confirma e estado di default parcial di debe di e nacion petrolero.

S&P a adverti den su nota cu Venezuela “por keda sin cumpli un biaha mas un pago den su obligacionnan di debe” den e proximo tres lunanan.

Pa e bononan di 2023 y 2028, cual interesnan ta vence diahuebs, Venezuela lo mester desembolsa 90 y 92,5 miyon di dollar respectivamente.

E compania petrolero estatal PDVSA, a declara tambe den default parcial pa e agencianan cualificador y un grupo di acredor, a sigura diabierna ultimo riba Twitter (Frankfurt: A1W6XZ – noticia) cu a cuminsa e pago di 233 miyon di dollar den interesnan di bono, cual periodo di gracia ta vence dialuna awo.

“Nos ta ratifica e solvencia y solides di nos industria petrolero,” Petroleos de Venezuela a subraya, cual titulonan ta representa 30% di e debe externo di e pais, calcula den mas of menos 150 mil miyon di dollar cu e presidente Nicolas Maduro ta busca pa refinancia.

E Gobierno Venezolano no a informa riba e pago di 237 miyon di dollar cu tin cu mester a wordo realisa door di rendimento di su bononan soberano 2025 y 2026.

Aduciendo e impago di e interesnan aki, S&P ya a declara e pais den default.

S&P y tambe cualifidador di riesgo Fitch, a declara den e ultimo dianan na venezuela y PDVSA den default parcial, pa retraso cu varios pado di capital y interesnan di e debe soberano y di e compania

PDVSA, cu ta aporta 96% di e divisanan di e pais, a wordo declara dia 16 di november den default pa e Asociacion Internacional di Swaps y Derivadonan (ISDA) – cu ta reuni acreedornan – pa tres retraso den nan pago.

E pais cu e mayor reservanan petrolero di mundo tin cu paga den loke ta resta di e aña, varios cientos di miyones di dollar di debenan soberano y PDVSA y mas of menos 8000 miyon na 2018.

Fuente: https://es.noticias.yahoo.com