Un biaha mas trahadonan di Parke Arikok ta bay den protesta contra e directiva

Diamars mainta ta tuma luga un otro protesta na Parke Arikok contra di e maneho cu e directiva ta hibando actualmente. E problematica riba e mal maneho di recursonan di parti di directiva actual, locual a lanta un gran disgusto cerca e trahadonan pero tambe na gobierno . Sr. Rene Bernabela Presidente di Sindicato TOPA ta amplia.

Siman pasa a tuma luga un protesta como señal di e mal contento cu e maneho actual di directiva den Parke Nacional, debi na e manera con nan ta operando awor aki, unda cu trahado a dicidi di keda bou protesta pasobra cu e situacion aki no por sigui tuma luga.

Sr. Bernabela a splica cu minister di Infrastructura Otmar Oduber, cu tin atencion pa cu e problema na Parke Arikok. El a manda pidi pa duna duna den detaye tur e puntonan y inkietud di parti di e Sindicato TOPA, di e Directiva y e 7 managernan cu ta formando parti hunto cu e directiva, nan manera di opera e parke.

Trahadonan a duna di conoce enfaticamente e manera con nan ta comunica, con nan ta wordo trata y nan no ta dispuesto di bay bek na trabou tanten no bin un solucion di parti di gobierno pa cu e directiva aki.

Sindicato TOPA ta na altura cu tin manager cu no tin ni trahado cu ta cay bou di nan pero toch nan ta cobra un dineral y hasta ta conoci cu un di nan ta inscribi na Hulanda y ta cobra salario akinan na Aruba. Esaki ta un violacion LTUV den todo caso, y esaki ta punto nan cu sindicato ta exigi aclaracion riba nan y ta keda pone presion pa cu e trahado te ora cu yega na un clarificacion pa locual ta e maneho corectamente cu mester wordo hiba den parke Arikok.

Un cualificacion y maneho corecto mester wordo hiba den parke Arikok, y e tipo di accionnan aki no por

Tanten Parke ta keda draai manera cu mester ta, pero e manera cu directiva ta trahando actualmente, cu’n directiva cu ta opera den un forma cu no ta comunica cu trahado y cu ta maltrata nan tambe, e situacion aki e trahado no lo acepta.

Sindicato lo keda haci estudio di cua ta e accionnan cu por sigui y cua strategia ta trece pa nan, pero sigur lo keda challenge e directiva di Arikok pa wak cuanto tempo nan por keda opera sin e parkranger, pasobra si nan e parke no lo keda draai.

Por ultimo Presidente di Sindicato TOPA ta challenge e directiva ta keda fula tera y no ta atende e trahadonan manera mester ta, y nan lo wak te con leu TOPA por hiba e accion aki.

Comments

comments