Dialuna mainta, durante conferencia di prensa di Gobierno, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, a elabora riba e topico di “Pestatie Magament Systeem” cu a wordo introduci na Januari 2023. Prome Minister a indica cu na comienso di gobernacion di Gabinete Wever-Croes I, su persona a constata cu no tin un sistema uniforme den gobierno pa evalua empleadonan publico. Esaki sigur a trece hopi preocupacion den cierto empleadonan publico, mirando cu cada departamento tabata haci nan mesun evaluacion y un tabata mas estricto cu otro. Tambe hopi hefe di departamento, mirando cu esaki no tabata un ley, tabata tarda pa haci evaluacion, cu consecuencia cu ora e empleado despues di 5 aña bay pidi un promocion, nan no ta haye retroactivo pa cu e 5 añanan paso ta te 3 aña por bay.

Debi na e preocupacionnan aki, Gobierno a cuminsa prome cu pandemia, traha riba un sistema di evaluacion, cu lo bay conta pa tur departamento di Gobierno pero door di e pandemia no a duna e topico aki hopi atencion. Na 2021, Gobierno a cuminsa traha mas intenso riba e proyecto aki y na 2022, a organisa varios reunion y training cu trahadonan, hefenan di departamento y sindicatonan.

Prome Minister a splica cu na december 2022, prome cu introduccion di e ley, sindicatonan a pidi’e pa e para esaki. Aki ta unda el a splica nan cu esaki no ta posibel, pero cu e lo desea di sigui na mesa pa yega na un solucion. Tambe el a pidi e sindicatonan pa pone nan precupacionnan riba papel di cual e unico cu a haci esaki ta sindicato TOPA.

Pa duna e otronan tempo pa haci esaki, Prome Minister a tuma e decision di temporisa e introduccion di e ley aki. Pues e ley ta na vigor pero no tin consecuencia negativo, y tur cos lo cuminsa oficial otro aña.

Prome Minister a splica cu un di e puntonan cu sindicato TOPA a trece dilanti, ta pa bin cu un comision technico pa hunto por yega na un solucion. Gobierno a traha un decreto ministerial caba, na unda a invita tur sindicato pa apunta un representante pa asina por cuminsa cu e proceso aki mas pronto posibel. E otro 5 sindicatonan a informa Gobierno cu nan no lo papia, si Minister no revoca. Aki Prome Minister a splica cu ta importante pa nan compronde cu Aruba tin un estado di derecho, y ora tin un ley e mester wordo ehecuta. Pa un ley no wordo ehecuta ta cosnan grandi mester pasa y mester tin argumentonan cu ta substancia pakico e ley mester wordo poni un banda. Mirando cu no tin argumento di e 5 sindicatonan, no por revoca e ley.

Prome Minister a indica cu Gobierno, pa evita abuso di hefenan contra empleado, a apunta Bureau Integriteit Aruba (BIA) como e persona di confiansa. Pa esnan cu ta sinti cu nan no ta wordo trata hustamente, por acudi na BIA na unda nan keho/preocupacionann ta wordo trata.

“Mi ta extende un invitacion un biaha mas, na tur sindicato cu ta representa empleadonan publico, pa bin sinta na mesa pa asina yega na un solucion husto pa empleadonan publico y pa henter e comunidad di Aruba. Gobierno y sindicatonan ta di acuerdo cu mester bin un sistema uniforme pa cu evaluacion di personal, ta algun punto tin nos dividi. Nos mester papia di nan y soluciona nan. Ami kier un sistema cu ta traha, na unda e empleado ta sinti’e comfortabel. Empleadonan merece di wordo evalua, pa asina por yega na un promocion. Mi ta kere nos por sinta na mesa y soluciona esaki cu e interes di e trahado na prome luga”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.