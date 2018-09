Un biaha mas parlamento ta ignora pensionadonan

Sr. Ivo Valdes di OPPA ta comenta tocante e ley di 25 florin pa Serlimar cu Parlamento a pasa sin tene cuenta cu pensionadonan.

Sr. Valdes ta duna di conoce cu durante campaña di 2017, politiconan a haci promesa cu e proximo Gobierno lo ta bin cu un maneho transparente y cu regularmente lo reuni cu gremionan p’asina haya un apoyo amplio riba nan maneho. Pero actualmente Parlamento a tuma e decision pa cobra 25 florin pa pikimento di sushi. Y awo cu a tuma e decision aki, e Minister concerni ta bay reuni cu e gremiona. E pensionadonan cada bes ta haya nan mes cu mas gasto. Sr. Valdes ta mustra cu mientras tur miembro di OPPA ta haya dos pensioen, pero den comunidad tin hopi pensionado cu tin solamente un pensioen. Y tin hopi di nan cu no ta ni cobra un pensioen completo. Awo ta cuestiona si a tene cuenta cu e pensionadonan aki. Tur e costonan di bida ta sigui subi, e poder di compra ta bay hopi atras, y sin cu e pensionado mes haya un ahustacion riba e costo di bida. Sr. Valdes no sa si por papia di inhusticia of ironia, pero e pensionadonan a bay 30 porciento atras, pasobra esey tabata e decision di e gobernantenan di antes cu a bisa cu e pensionadonan por biba cu menos entrada. Pero e mesun pensionado aki cu a bay drasticamente atras den su salario y sin cu e tin e posibilidad di haya un ahustacion p’e costo di bida cada bes tin cu paga e mesun tarifa cu e otronan cu si tin entrada halto. Esey ta locual ta wordo cuestiona. Kico ta ser priminti y kico nan ta haya en realidad. Nan ta lubida cu un persona no ta loke e ta bisa, sino loke e ta haci. Sr. Valdes ta continua bisando cu nan ta paga un prima di AZV halto, mientras cu e trahado publico, e Minister, y e Parlamentario ta paga un prima mas abou, pasobra e dunado di trabou ta paga e parti ey p’e. Pero e pensionado si no tin e mesun suerte ey, e tin cu paga un prima completo, pasobra e mesun Gobierno ta consider’e un independiente. Sr. Valdes ta mustra nan como pensionado tambe ta produci sushi mescos cu tur otro persona, pero esunnan cu ta tuma e decision pa e tarifa cu awo mester paga pa pikimento di sushi mester tene cuenta cu esunnan cu tin menos entrada.

Un otro topico cu sr. Valdes ta trece dilanti ta cu desde e cambio di NPR 2011 pa NPR 2014, a tuma un decision pa elimina e glijk bedrag y e bashi premie p’e pensionadonan cu a bay cu pensioen despues di 1 di Januari 2015. E aña aki, 23 di April, den un mocion di Parlamento, ta Parlamento a dicidi cu ta elimina e decision di Gobierno anterior a base di principio di igualdad. Esey kiermen cu e pensionadonan aki tin derecho di haya e gelijk bedrag y e bashi premie. Den un reunion cu na tabatin cu Minister di Finasas riba 17 di Augustus, e Minister a bisa cu lamentablemente e no por ehecuta e decision cu Parlamento a tuma. Awo ta cuestiona dicon nan a tuma e decision pa cobra 25 florin pa pikimento di sushi si ta bay door, mientras e mocion cu Parlamento a tuma riba 23 di April no ta bay door. Sr. Valdes ta puntra si ta selectivamente e decisionnan di Parlamento ta wordo sigui dor di Gobierno, pasobra Parlamento ta e organo mas halto cu tin na Aruba. Den tur pais democratico tin un organo cu ta mas halto y e Gobierno mester sigui e decision di e organo ey. E ora no por ta asia cu decisionnan selectivamente ta wordo ehecuta. Tur hende, incluyendo e pensionadonan, tin e deber di yuda sanea e situacion financiero, pero ta cada bes e pensionado ta esun cu tin cu haya mas sla? Pronto nan ta bay tin reunion di directiva, kendenan ta bay dicidi kico pa haci, pasobra nan a reuni Ministernan na varios ocasion, pero nan ta bay manda un carta na Parlamento pa wak ki dia nan por sinta cu Parlamento y pa nan tene cuenta cu e pensionadonan.

Ley ta bisa cu mester bay 30 porciento atras y ta a base di middelloon nan pensioen a wordo midi. Un trahado ta haya regularmente un ahustacion di salario a base di subimento di costo di bida, pero e pensionado no. E pensionado ta depende simplemente di e grado di cobertura di su fondo di pensioen. Te ainda e no ta sano pa duna e pensionadonan un ahustacion, sr. Valdes ta conclui.

