Un biaha mas holo di diesel ta paralisa sistema operacional di hospital

Manera ta conoci diabierna den oranan di mainta pa merdia, a constata cu tabata tin un overload di diesel. Esaki no ta mesun grave cu biaha pasa. A bay over na e proceso di haci limpi y pa asina cuminsa reanuda tur e trabaonan.

Parce cu ora e coriente e bay e generatornan a activa. Djey coriente a bin y nan a paga. Atrobe coriente a bay y atrobe e generatornan a activa. Ora e coriente a bin bek parce eynan e problema a bin. E holo di diesel a plama den e sistema cu a laga cierto piso y cierto departamento crucial sin servicio, segun un representante di Hospital.

Personal di hospital a tuma medidanan di preocupacion caminda cu operacionnan no a bay door, solamente casonan di emergencia, mesun cos ta conta pa radiologie. E ultimo biaha e contratistanan a check tur cos, nan a reemplasa tur e valvenan di nobo den e chillerroom. Nan no sa si e motibo cu esaki a pasa un biaha mas, y no sa si e por tin di haber cu e hecho cu coriente a bay, pa cual lo bay investiga esaki.

Tabata tin un spoedmeeting cu a wordo atendi unda e contratista a haci un ordo special unda nan reemplaza tur e valvenan cu mester reemplaza. No por a bisa si tabata tin perdida material na hospital solamente cu nan a cuminsa cu trabounan di opruiming y di limpiesa, pa despues nan a bay over na haci e investigacion ariba tur e puntonan di importancia.

Comments

comments