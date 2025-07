Zr.Ms. Friesland un biaha mas a interseptá un transporte di droga den Laman Caribe. Despues di un persiguishon, e barku di Marina a konfiksa un kantidat grandi di kokaina. Esei a sosedé dia 14 di yüni, pero ta te awe esaki a keda anunsiá.

E akshon a kuminsá na momentu ku a mira un boto sospechoso riba radar. Zr.Ms. Friesland a tuma akshon. E barku di stashon a lansa e botonan FRISC, ku ta botonan rápido di intersepshon, den laman, i a kuminsá ku e persiguishon. Esei a sosedé huntu ku helikòpter di Wardakosta Merikano. Na bordo di e botonan rápido di intersepshon tabatin ekiponan di tripulashon kombiná di e barku mes i di Wardakosta Merikano.

Boto ‘Go fast’ mester a stòp

E asina yamá ‘go-fast’ a ninga di stòp despues di diferente atvertimentu. Durante un persiguishon riesgoso, e boto ku droga a ehersé maniobranan evasivo. Esnan a bordo di e boto ei ademas a saka pakete for di e boto benta den laman. Ku tirunan dirigí riba e boto for di e helikòpter, finalmente a logra ku e boto a bin para. Un total di 10 pakete di kokaina e keda saká for di laman, un total di 511 kilo.

Operashonnan anti-droga

Zr.Ms. Friesland for di fin di Mei ta e barku ku ta stashoná den Region Caribe. Operashonnan anti-droga ta parti di e tareanan di e barku. Den esaki Zr. Ms. Friesland ta operá huntu ku Wardakosta Merikano i tambe Wardakosta Region Caribe. Ademas e barku ta para kla pa brinda yudansa humanitario, por ehèmpel durante desasternan natural, tal manera un orkan