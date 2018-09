Un biaha mas antisocial ta horta na Colegio Santa Filomena

Den fin di siman nos a keda informa di un ladronicia den un di e klasnan na Colegio Santa Filomena. No ta prome biaha cu e scol ta bira victima na mas cu un ocasion antisocial ta kibra drenta den un local so. Tin te hasta informe cu un docente lo a keda menasa door di un persona pero te dia di awe autoridad no a duna caso na esaki. E docente ta sintie cansa di e situacion unda pa e aña aki tres biaha caba nan a kibra drenta den su klas haci un desaster. Mientras maestronan ta drecha nan localidad via na propio saco y ta haye den e casonan aki cu persona ta drenta y comete vandalismo.

