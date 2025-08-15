Diahuebs mainta, a tuma luga otro edicion di Accion di Bario, e biaha aki den Mabon complex. Durante e recorido den bario, a haya oportunidad di scucha di diferente habitante kico ta nan sentimento y necesidad.
E meta di e Accion di Bario, ta di mira recuperacion di cada bario y di brinda e ayudo pa deshaci di tantisimo desperdicio acumula den bario. Cu cada accion, ta drenta bario cu ploegnan grandi di diferente departamento, pa hunto logra trece dignidad bek den cada bario.
Un di e habitantenan cu a comparti su pensamento tabata Sra. Mirna Brokke, cu tin mas di binticinco aña bibando den e bario di Mabon. E ta un bon bario, bisiñanan ta bay bon cu otro. Unicamente e mantencion ta e punto cu mester mas atencion.
Segun e punto di bista di Sra. Brokke, como habitante cu ta huur cas di FCCA, e kier mira mas atencion na e parti di mantencion di e casnan for di FCCA. E fachada di cas, como tambe e cura ta algo cu mester keda mantene regularmente. Den su caso, e cura ta algo cu a bay atras masha hopi mes y awo aki ta na lapi lapi.
Durante e accion, a tuma nota di un tereno habri dilante e parcela di Sra. Brokke cu practicamente a bira un dump ilegal. E ta den un bahada, cu inicialmente tabata un tereno bashi pendiente construccion, pero cu poco poco a cuminsa acumula desperdicio. Ademas di esey, e ta un criadero di tur tipo di bestia.
Ta e propio habitantenan ta haci uzo di e tereno aki pa benta nan sushi te cu na final esaki a bira e dump di henter e bario. El a bira asina preocupante na momento cu a cuminsa mira frigidaire, stoof, sofa, cama, corchon y hopi atrefacto mas laga atras.
E Accion di Bario, ta trece un alivio y e bario ta masha agradecido na gobierno, cu a tuma nan peticion na cuenta y asina a yega pa deshaci di e dump aki den su totalidad.
E habitantenan di Mabon Complex ta gradici gobierno tambe pa e sosten cu a brinda tur e grandinan na momento cu a aumenta e pensioen. Personalmente esaki ta yuda Sra. Brokke bon. Aunke e ta lucha cu locual cu tin, e ta masha agredecido cu gobierno y Prome Minister Mike Eman ta corda riba nos grandinan.