Bangkok, Tailandia – Den oranan di dialuna mainta un barco di guera di Marina Real Tailandes a sink durante mal tempo. 33 tripulante a desaparece den e awanan di Golf di Thailandia. Tres marinero a wordo rescata y haya den un estado critico, mientras cu un team di rescate a bay busca e otronan cu a desaparece.

Fayo electrico a haci cu e sistema nan di energia principal di e barco a stop di funciona, ocasionando cu e tripulantenan no por a maniobra of pomp e awa di lama cu a drenta paden di e barco. Den tres ora di tempo tur esfuerso pa transferi bom na Sukhothai via otro barconan di guera a fracasa.