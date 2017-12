Un baby ta lucha pa su bida despues di a consumi droga accidentalmente

MANHATTAN, Merca- Un baby di 1 aña di The Bronx ta hospitalisa despues di a consumi heroina accidentalmente. Esaki despues cu su tata a laga e resto di e droga ariba cama, despues di a consumi esaki, autoridadnan a informa.

Edgardo Rodriguez, di 20 aña, a reconoce na polis cu el a uza droga cu su yiunan den camber. “Parti di e droga a cay ariba cama.. mi no sa si mi yiu por a tuma di dje, ya cu ami tabata droga”, el a declara na autoridadnan.

E homber a detaya cu el a keda drumi poco despues di a uza droga y cu el a scucha su yiu muhe di 1 aña ta yora den marduga, pero e no a lanta wak e pakico e baby tabata yora.

Segun e acusacion criminal den su contra, Rodriguez a gewoon bira otro banda y el a sigui drumi. Banda di 8 or di mainta e y su mama a ripara cu e baby tabata tin problema pa hala rosea.

E criatura a yega hospital inconsciente y tabata mester tres dosis di e remedi Narcan, cu ta yuda pa para e sobredosis, pa sobrevivi. segun e corant The New York Daily News. Su otro yiu di 2 aña tambe tabata den camber pero e no a consumi di e heroína.

Rodriguez ta wordo acusa di posesion di droga y pone bienestar di un menor den riesgo.

Fuente: http://www.univision.com