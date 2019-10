Un avion di Air France ta haci un ” emergency landing ” na Tokyo

Un avion di Air France a haci un aterisahe di emergencia dialuna na e Haneda Airport na Tokyo. No tabata tin herido registra , como resultado di e aterisahe net na 12:20 pm Flight 272, un avion di marka Boeing 777 a biaha for di Paris pa Tokyo cu 323 pasahero y tripulacion, segun e Ministerio di transport. Haneda Airport y Narita Airport cu no ta keda masha leu for di e aeropuerto ta ricibiendo un gran cantidad di lider y representantenan di stranheronan cu ta participa na un ceremonia di entronizacion den Imperial Palace na Tokyo diamars awor.

