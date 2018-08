Un asteroide lo pasa hopi cerca di nos planeta

CIENCIA

E asteroid 2016 NF23, cu a wordo clasifica pa NASA como “potencialmente peligroso” ta acecando nos planeta dia 29 di augustus proximo, e agencia especial a informa a trabes di su pagina web.

Segun NASA, e curpa celeste a dirigiendo su mes pa nos planeta na un velocidad di 32,186 km pa hora y ta midi entre 70 y 160 m di diameter, loke ta ekivalente na e tamaño di Gran Piramide di Giza, NASA ta spera cu e asteroid lo pasa “hopi cerca” di nos planeta.

E piedra especial aki ta pertenece na e categoria elabora pa NASA di “obhetonan potencialmente peligroso”, cu ta inclui tur e materialnan especial cu ta acerca na un distancia menor di 7.5 miyon di kilometer di planeta Mundo.

Sin embargo, e official di defense planetario di NASA, Lindley Johnson a declara na Space.com cu e 016 NF23 no ta representa niun peliger pa nos planeta y aunke cu e lo pasa na un distancia di casi 5 miyon km di nos planeta, “no tin nada extraordinario over di e paso di asteroid”.

