Desde comienso di su trayectoria musical Jossy a impresiona publico pa su bos fenomenal. Kisas esey tabata e motibo cu na aña 1957 difunto Señor Addison Croes a dicidi pa introduci Jossy Brokke Jr. cu su nomber completo, e prome biaha cu el a presenta e hoben cantante durante di su programa dominical ‘Buscando Talento Artistico na ‘Voz di Aruba. Jossy como mucha chikito, tabata para riba un stoel y Señor Lee Franken a compañ’e cu guitara cu e cancion “La Cama de Piedra”. E manera con Señor Addison Croes a introduci Jossy e tempo ey tabata totalmente apropia pa un hoben cu awendia ta un di nos cantante- y compositornan mas renombra, cu un trayectoria hopi amplio den mundo farandulero durante ultimo 65 aña di su bida. E hoben cantante a impresiona comunidad masha hopi pa su talento, aunke e no a drenta mundo artistico mesora como solista. El a forma parti di e grupo ‘Los Casinos’ di 1960 te 1961. Na 1962 El a join Señor Camilo ‘Milo’ Muyale, kende tabata toca harpa den e grupo ‘Los Caciques’. Den e grupo aki El a hasta representa Aruba durante un convencion internacional ASTA na Las Vegas, Nevada.

Su carera artistico na Aruba a keda interumpi pa un aña pa motibo di cambio di stem y pa e echo cu e aña ey Jossy su tata a bay biba na Hulanda cu henter famia. E tempo ey empleado publico di Aruba tabata haya e asina yama ‘buitenlands verlof’ di varios luna. Mirando cu tata di Jossy Jr.. Esta Jossy Julian Brokke, tabata traha como cahero principal na e Departamento di Ontvanger, tabata su turno pa e por a hiba su famia pa un tempo largo di biahe.

Sinembargo, Aruba a sigui atrae Jossy Brokke Jr., kende a bolbe su isla pa tuma rienda di su carera musical.

Director suplente, Angel Kirchner di Telearuba e tempo ey, a haci e prome grabacion di Jossy Brokke Jr. cu a tuma luga na Telearuba na 1967. Despues a graba un disco 45 RPM bou di e seyo C.A.M.

E seyo ta para pa Camilo Alejandro Muyale (C.A.M.), amigo di Jossy di bida largo, kende a financia e proyecto cu a bira un exito rotundo. A logra bende mas di 5 Mil disco titula ‘No me dejes’, un cantidad sumamente grandi pa e tempo ey.

E otro banda di e cuarenticinco rpm, titula ‘Quisiera tenerla’, tambe tabata un exito. E gran cantidad di benta di e disco ta debi na e popularidad di e cantica. E banda cu acompaña e cantante hoben, ora di haci grabacionnan tabata ‘The Strangers’, cu tambe tabata popular na Aruba.

E siguiente exito di Jossy Brokke Jr. tabata titula ‘Dicen mis amigos’ riba su di dos disco 45 RPM. Cu esakinan Jossy a logra e posicion maximo na tur radio, tanto na Aruba como na Corsou y Boneiro. Su prome longplay (LP) 78 RPM el a graba na Volendam, Hulanda, den studio di e grupo mundialmente conoci ‘The Cats’.

Varios antista ta scoge pa un nomber artistico cortico den mundo musical.

Sinembargo, un di e cantantenan prominente di nos pais ta conoci pa su nomber completo.

E rason di esaki ta kisas cu comunidad ta reconoce cu su prestacion musical ta nada otro cu completo.

Como integrante di un banda of solista Jossy Brokke Jr. a presenta varios caminda pa publico grandi of chikito. Hopi biaha e cantante tabata invita na fiesta- of ceremonianan cerca Gobernador.

Asina Jossy a entretene Su Mahestad Reina Juliana y su yiunan na Aruba y Corsou. Mas ainda, Jossy Brokke Jr. a traha den hopi hotel na Aruba, Corsou, Venezuela y na diferente otro pais den nos region. Ora cu mayoria di nos tabata drumi. Jossy Brokke Jr. y otro musiconan tabata traha pa entretene turista.

E titulo como cantante y compositor di canta-autor ta referi na un persona cu no solamente ta canta, pero cu tambe ta skirbi su mesun canticanan.

Jossy Brokke Jr. a specialisa su mes den e genero aki y a bira un di e cantante- y compositornan masha aprecia di Aruba y Antia.

Diferente artista di taya di Corsou y Aruba a graba su canticanan, manera su ruman

Dhaddy Brokke, Sharon Rose, Rachel Kraayvanger, Ana Lilian Kock, Sandra Croes, Olga Antonette, Robert JeanD’or, Joselito Geerman, Edjean Semeleer, Farley Lourens (na tres ocasion Rey di Tumba di Corsou), Tony Sherman, Kenchi Sherman, George Willems d.f.m., Boy Thode, Humberto Nivi, Kenneth Giel y varios otro artista.

Ademas Jossy Brokke Jr. a produci pa diferente cantante, manera Demarch di Corsou y Ana Lilian Kock y Olga cu Kenneth di Aruba.

Jossy Brokke Jr. tabata e prome artista Arubiano cu a participa na un festival internacional cu tabata e ‘Festival di OTI’ (Organisación de Televisión Iberoamericana) na Acapulco, Mexico, na 1976,

Tambe Jossy ta e prome Arubiano cu a representa Antia Hulandes na ‘Festival Sur Americano del Caribe’ na Coro, Venezuela. Ademas el a participa na ‘Festival de La Canción de Puerto Rico, ‘Festival de La Canción’ na Managua, Nicaragua y ‘Festival Voz di Oro’

No tabata un sorpresa cu Jossy Brokke Jr. tabata ganado na varios di e festivalnan aki. Jossy tabata ganado absoluto di e segundo ‘Festival Papiamento’ na 1968 cu su cancion ‘Maria mi Mama’.

Hulanda a keda atrae Jossy Brokke Jr. y na aña 1978 el a bolbe bay biba na Hulanda, unda el a amplia su repertorio pa presenta su mes como cantante, rond Hulanda.

Vía Hulanda el a kibra frontera den Europa. Asina Jossy Brokke Jr. a traha tambe na ‘Nova Park

Hotel’ na Zürich (Suisa), Belgica

y rond Alemania. El a biba na

Ubach-Palenberg, for di unda

e por a presenta na diferente ciudad Aleman, manera Aachen, Munchen, Bergen, Berlin, Köln, Heidelberg, Baden-Baden y otro ciudad. Jossy a conoce Alemania bon y pa shete aña consecutivo e tabata forma parti di e exhibicion di Caribe, ‘Caribbean Tourism

Association’, durante e bolsa turistico na Berlin.

E longplay (LP) 78 RPM cu el a graba na aña 1980 tabata bou di direccion di e conocido promotor Robert ‘Robby’ Schouten, graba den e studionan di ‘The Cats’ na Volendam, Hulanda.

Tony Sherman a fungi como tecnico, musico, ‘vocal backup’ y areglista di e LP.

Na aña 1996 e cantante Arubiano, kende ta reconoci como un dí e grandinan di nos pais, a graba un disco compacto titula ‘Cancionnan di mi bida’.

Esaki tabata refleha e

trayectoria di e artista. Un disco cu a gana curason di e publico cu semper a admira Jossy, pero tambe e hobennan cu a siña aprecia e talento di e gran cantante aki.

Jossy a culmina su ‘celebracion di oro’ cu produccion di un dobel CD na 2009, cu cancionnan sumamente bunita. El a graba nan den studio di Glen Gaddum, un di e mihonan di Hulanda. E canticanan riba e disconan compacto ta contene un variacion di ritmo y composicion cu mensahe positivo pa nos isla y pa nos hubentud en particular.

E disco compacto ta titula ‘Jossy Brokke y Camilo Muyale’. E otro disco compacto ‘Jossy Brokke celebrando 50 Aña den Farandula’ ta un grandioso obra di un caliber halto y ta contene 14 cancion. Na 2018 Jossy Brokke Jr. a cuminsa traha riba un produccion nobo atrobe, na ocasion di su di 60 aña

den farandula.

