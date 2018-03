Un anochi hopi ameno cu nos artistanan y artesanonan local

Diabierna 16 di Maart Cosecha Oranjestad conhuntamente cu Taste my Aruba a organisa nan prome “Art & Farmer’s market under the stars”. E edicion aki tawata tin como tema e celebracion di nos dia di himno y bandera y por bisa cu e anochi aki sigur tawata uno exitoso y placentero cu seguramente un y tur a pasa un rato agradabel.

Pa e celebracion aki varios artesano tawata presente cu nan productonan traha na Aruba. E tienda Cosecha y Taste my Aruba tambe a habri y a ricibi bishita di nos localnan pero tambe nos turistanan. Ta importante pa balora nos mesun productonan traha na Aruba y pesey mes den futuro por spera mas di e eventonan asina dilanti Cosecha Oranjestad.

Bishita e Facebook page di Cosecha: www.facebook.com/Aruba-Cosecha of pasa sercanan pa mas informacion.

Comments

comments