Diabierna anochi a tuma luga e evento tan anticipa “Tribute to 70 years of Carnival Music” organisa pa SETAR na un Renaissance Convention Center completamente sold out. Un evento pa conmemora e bunita aniversario di Carnaval 70, unda cu esnan presente por a gosa di un anochi di gala yena cu ambiente y nostalgia.

Durante e anochi 23 cantante a presenta 28 cantica di nos musica di Carnaval durante e ultimo 70 añanan acompaña pa un tremendo Big Band consistiendo di musiconan local y internacional bou guia di Sr. Carlos Bislip.

Cu e evento aki SETAR kier a rindi homenahe na nos musica di Carnaval cu meta pa crea un coleccion di nos musica di Carnaval y documenta esaki como parti di nos herencia cultural pa nos generacion y futuro generacionnan.

SETAR, como nos compania nacional di telecomunicacion, ta sumamente orguyoso di por a brinda Aruba un evento historico cu ta aporta na conserva nos musica di Carnaval y nos cultura. E evento a wordo graba y documenta pa e team di Telearuba y pronto lo ta disponibel pa wordo pasa via Telearuba pa Aruba completo por disfruta di dje.