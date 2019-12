Un agente policial mes ta dicidi si ta detene un chauffeur burachi si of no

Den un entrevista cu Vocero di Polis, Sr. Lito Lacle riba e reciente publicacionnan cu a sali den diferente medio di comunicacion riba e diferente forma cu polisnan a haci detencionnan y no detencionnan riba personanan bao di influencia gara ta maneha auto. Sr. Lacle ta duna di conoce cu ora pone esaki den ley cu ta articulo 352 di Wetboek van Strafrecht caminda ta papia di ora un hende ta bao di influencia di alcohol y ta riba caminda publico, e ta strafbaar pa e articulo aki. Pues esey ta e articulo cu den pasado tabata wordo yama e articulo 474 di strafrecht y den e strafrecht nobo e ta articulo 352 cua coleganan ta aplica y asina ta bai over na detene e personanan aki. Dus defacto e ta keda e escogencia di e agente policial pa detene e persona si of no y den e caso e ta strafbaar y ta keda na e agente si e ta detene si of no. Sr. Lacle ta mustra cu e ley aki ta papia di caminda publico dus ora cu un agente policial hayabo riba caminda publico y keda determina cu e persona ta bao di influencia, e ta keda na prerogativo di e agente pa detene si of no of pa duna e persona un chens. Vocero di Polis a enfatiza cu no ta su persona, Lito Lacle a traha e ley aki sinio ta expertonan a traha e ley aki y e ora e trabao di Cuerpo Policial ta di ehecuta e leynan aki como debe ser. Den medionan a sali varios persona cu a wordo haya bao di influencia di alcohol tras di stuur y por a mira cu agente policial a trata cu cada uno diferente caminda uno a wordo deteni, otro a wordo hiba cas y hasta un agente a core auto di e persona y hiba esaki cas y akinan ta surgi e pregunta si pa e cosnan aki lo tin cierto repercusion contra e agentenan aki??? Akinan Sr. Lacle a declara cu no ta e caso ta djis e ta keda e decision di e agente policial si e ta detene e persona encuestion si of no. Un cos si ta cu ora detene e persona e ora si e mester transporta e persona pa Warda di Polis caminda e lo wordo presenta dilanti un sub-fiscal y esaki lo dicidi si e por bai cas of e ta keda deteni of ta haya un straf di biaha na e momentonan ey.

