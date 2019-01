Casonan di maltrato di un hende muhe ta hopi den noticia ultimo temponan. Den mayoria caso, e victima no por of no kier entrega keho contra di e abusador. Den un entrevista teni cu Sra. Maria Carrasquilla, ta amplia mas ariba motibonan pa cual un persona ta bay over na abusa fisicamente di un hende muhe.

Pa un hende homber yega na agredi su pareha, tin diferente investigacionnan cu tur eseynan, tin diferente factor. Hopi biaha ta bin for di un generacion pa otro, unda cu e hende homber a siña e patronchi aki. Tin cierto cosnan tambe cu kisas e persona aki tabata victima di maltrato y pa un of otro motibo, no a haya e yudansa na su momento, y nan ta lanta cu e rabia aki den nan curpa, y esaki ta loke nan a siña.

E rabia cu e persona aki cu ta agredi tin, di chikito of durante su bida, cu ta yega na agredi otro. E puntonan di alcohol, droga, stress, placa ta factornan cu ta bin acerca den un persona cu tin un problema di agresividad, rabia y falta di control. Eigenlijk un persona asina no tin control ariba su actonan.

Y e factor alcohol tambe ta hunga un rol. Si e persona ta bebe continuamente y ora cu e bebe, e agresividad ta lanta. Y esaki tambe ta influencia na e agresion di cu e agresion por bira un tiki mas severo.

