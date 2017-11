Un 90% di caso di violencia domestico e victima ta un hende muhe

Dia 25 di November tawata Dia Internacional contra Violencia contra Hende Muhe y Mucha Muhe. Tin cu ta puntra nan mes dicon ta exclui otro genero di e problematica di Violencia. Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (FHMD) no ta exclui cu tin otro victima di violencia domestico tambe, sinembargo e ta keda un violencia cu den 90% di caso kende su victimanan ta hende muhe.

Violencia domestico ta un acto cu ta caba cu un persona no solamente fisicamente pero tambe emocionalmente, kitando tur sentido di balor di e victima. Violencia den ningun forma por wordo permiti pa bira parti di nos cultura, norma y balornan.

E Multi Disciplinaire Interventie Team pa cu violencia domestico a cuminsa for di dia 25 cu nan contribucion na Orange Aruba 2017 door di bin cada un di e 16 dianan di conscientisacion cu un potret pa ilustra tur tipo di violencia cu ta formando parti di nos bida aki na Aruba.

ARUBA A JEGA MOMENTO PA STOP!