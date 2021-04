Un 80% di cachonan riba caya tin doño

For di aña 2015 a haci cambio den leynan pa protege cachonan y ciudadanonan. Un di e cambionan aki ta bisa bon cla cu tur cacho di cas mester tin un banchi y ora cu ta ana riba caya cu ne mester tin un leash y cana cu algo pa lanta sushi cu e laga atras.

Loke cu a constata cu hopi hende tacana cu nan cacho banda di lama, riba beach. Ta papia cu por coba un buraco pa tapa e sushi di cacho. Pero lamentablemente loke a sosode aña pasa tabata cu a causa daño na hopi neishi di turtuga riba beach. Esaki no ta un ayudo pa e ecosistema.

Veterinario Irene Croes a splica cu ley ta papia palabra cla. Unabes bo subi caya cu e cacho, e mester ta na leash, aunke cu minister tin autoridad pa pone excepcion di un area unda cu e cacho no mester ta leash. Beach lo ta dificil si mira cu hopi biaha e doñonan ora cu ta riba beach no ta wanta e cachonan na e leash.

Un sugerencia ta un dogpark manera tin na otro ciudadnan di mundo. Den tipo di parkenan asina na entrada tin tur regla poni bon cla y mester cumpli unabes drenta e parke. Esey ta pensamento pa futuro.

Loke si pronto lo bira un realidad ta un Dog Control Unit. Nan lo recoge tur cachonan riba caya cu no tin doño. Aunke mester bisa cu ta un hecho cu 80% di cachonan cu ta riba caya tin un doño, pero nan no ta tuma e responsabilidad di wanta e mascota den cura, manera ley ta prescribi.

El a papia tambe di e sucedido na beach unda cachonan a bringa cu otro y a morde un persona. Pa cuminsa, bringamento di cacho ta prohibi. Asina nan ta na altura cu ta train cacho pa ataca otro animalnan, no solamente na beach pero otro caminda tambe. Esaki no ta posibel. No ta posibel pa laga un cacho los pa ataca hende, inclusive mucha. Tur hende mester comporta nan mes y nan mascota tambe.

Den violacion di ley di cacho, polis ta autorisa pa actua. Tambe tin cu ta Buitengewoon Agente van Politie, tambe por duna boet. Di otro banda, mester realisa tambe cu polisnan tin hopi trabou y semper mester pone prioridad. Pronto Burreau City Inspector lo haya polisnan extraordinario y nan tambe lo por actua.

Cachonan crioyo ta hopi popular na entre otro Merca, pa unda ta manda hopi di e cachonan cu recoge di riba caya. Pero awo pa bay Merca e aerolineanan a pone rekisitonan hopi pisa. Pero ta buscando pa alternativa, cu lo yuda pa evita mas tanto cacho riba caya.

Pa soluciona e problema di cachonan riba caya, mester tene nan den cura di cas y/of sterelisa / castra e cachonan y evita e mahos bista di cachonan canando los riba caya.

