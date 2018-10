Un 17 mil persona cu no a paga nan number di auto 2018 no por haya esun di 2019

Departamento di Impuesto lo cuminsa acepta pago pa Motorrijtuigbelasting dia 3 di december, ya cu 1 di december lo ta den weekend. Vocero di Departamento di Belasting, Sra. Meverly Romano, ta splica.

E plachinan nobo lo cuminsa yega na fin di november, y lo bay over na check tur e plachinan, cu ta un cantidad basta grandi, cu ta pasa 90 mil plachi di number. Tin un cantidad grandi di plachi pa bay controla.

Ora cu e comerciante, e proveedor, lo mester bay check si enberdad tur number t’ey. E control lo por tuma 2 siman y por cuminsa otorga e plachinan mei mey di december, te cu aworaki, segun Sra. Romano.

Manera ya anuncia anteriormente, e plachinan ta bira colo oranjo cu blanco y tur e personanan cu ta up to date cu nan pago, logicamente ta wordo permiti pa paga 2019. Y nan ta haya nan plachi nobo tambe. E ta bira mesun plachi cu nos conoce caba, cu ta bin cu su controleplaat. Ora di paga mita aña ta haya e plachi grandi so.

Banda di e proceso ey, cu e preparacionnan pa 2019, Departamento di Impuesto ta bezig tambe cu naheffingsaanslagen pa 2018. Pa aña 2018 a saca 17 mil naheffingsaanslagen cu no a cumpli cu nan belasting 2018. Aworaki ta na october, y esey kiermen cu tur e personanan cu no a cumpli e prome mita di aña of e di dos mita di aña, nan lo ta ricibiendo un Naheffingsaanslag, cu lo wordo manda cas. E cobransa ta menciona e periodo sea ta januari pa juni of juni pa december. Un persona cu no a paga 2018 lo ta pagando 2 naheffingsaanslag pa 2 periodo. Riba e aanslag ta menciona kico ta e suma di belasting cu e no ta pagando y tambe un boet di 50% ariba e cobransa.

Si un persona debe full aña ta 300 florin mas 50% ariba dje, mas 6 florin di sticker. Un persona cu plachi personalisa, diesel cu ta paga 1000 florin pa aña mas 50% mas gastonan di sticker. Esey ta e cobransa cu a caba di manda na post.

E cobransanan aki tin un fecha (dagtekening) ta 18 di october, y pa 18 di october e cliente lo tin’e den su man. Y e fecha final pa paga ta 19 di december. Normalmente ley ta mantene un luna pa paga un naheffingsaanslag. Pero debi cu e ley general di belasting ta permiti e persona haci bezwaar, pa periodo di 2 luna, ta hala e fecha final di e naheffing ta bira di a19 di december pa 2018.

Personanan cu tin debe habri, lo no por paga y/o ricibi e plachi number 2019 sin paga e debe atras.

Aworaki e persona ta bay hay’e ta paga un suma hopi mas di loke e mester a paga pasobra cu e tin e boet cu ta bin acerca, segun Sra. Meverly Romano. Y mester pag’e den un periodo relativamente cortico.

