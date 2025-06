Dialuna mainta Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM) ta investigando un caso serio di sospecho pa traficacion di hende.

Den e caso aki a haci un entrada hudicial na un percela na Jucuri y a detene tres persona

Ta trata di dos hende homber di inicial D.C.T. y J.J.R.C., e hende muher inicial M.L.J.A.J.G. Tur tres ta naci na Aruba.

Nan ta wordo sospecha di recluta hobennan di mas o menos 20 aña. Dor di manipulanan, aislanan di nan famia y laga e victimanan depende di nan so.

E sospecho ta cu e victimanan tabata wordo obliga pa entrega nan salario y poni bao presion pa traha sin pago.

E caso di presunto traficacion di hende a cuminsa na momento un miembro di famia a raporta esaki na UMM.

E team di UMM a haci un investigacion intensivo durante varios siman na unda a haya indicacion di explotacion di hende y mobilisa mesora pa pone man riba e presunto sospechosonan.

E caso serio aki ta den pleno investigacion pa UMM y no ta descarta cu lo por tin mas detencion.

Cuerpo Policial Aruba ta sigui actua cu determinacion contra e formanan serio aki di explotacion.

Tin señal of sospecho di traficacion of contrabanda di hende?

Tuma contacto cu KPA via 100 of anonimamente via 11141.

Hunto nos ta haci nos Pais mas sigur.