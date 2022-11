Den compania di un team orguyoso, a firma riba 10 di november un acuerdo di cooperacion entre Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) y Horacio Oduber Hospital Aruba (HOH). Particularmente entre e vakgroep di cuido neurocirugia general, agudo y superior di tur dos Hospital. E ta e prome y tambe bunita paso pa un cooperacion mas leu entre e organisacionnan aki.

Desde awo caba y formalmente desde 1 di januari 2023, lo sosode structuralmente cu pashentnan specificamente di neurcirugia ta wordo discuti durante un asina yama ‘Multi Disciplinair Overleg’ entre HOH y UMC Utrecht. Esaki no solamente lo zorg pa un empuhe den loke ta calidad, pero tambe expansion di conocemento, diagnosticonan mas preciso ainda y mas posibilidad pa tratamento. “Un paso grandi pa futuro! Hunto nos ta mas fuerte y cu sosten di UMC Utrecht nos lo logra mas ainda pa pashentnan di nos isla,’ asina dr. Gregory Lacle a duna di conoce.

E tabata un caminda largo y intenso, pero danki na e trabou di coleganan comprometi di tur dos organisacion a logra construi un brug fuerte entre Aruba y Hulanda. Pues e ta di berdad un logro pa HOH y comunidad di Aruba. Mi ta gradicido na un y tur cu a colabora pa yega na e acuerdo aki y ta convenci di e exito cu esaki ta nifica pa tur partido envolvi,” segun Jacco Vroegop, Director di HOH.

Sobre todo tambe paso pronto un grupo di neurociruhano di Utrecht, bou guia di Professor dr. Pierre Robe, pa mas o menos 110 dia pa aña lo bay traha akinan na Aruba. Consecuentemente nan lo no solamente brinda sosten na y tambe fungi como remplasante di neurociruhano dr. Gregory Lacle, sino tambe brinda tratamentonan cu anteriormente no tabata posibel na Aruba. Professor Pierre Robe di UMC Utrecht:” Nos mision academico ta pa contribui na desaroyo, calidad y durabilidad di cuido medico, sin limite. E acuerdo aki cu HOH y dr. Lacle ta permiti esaki, pa asina por expande loke ta ofrece riba e isla na posibilidadnan di tramento pa comunidad di Aruba. Tambe nos lo por traha hunto riba educa e siguiente generacion di neurociruhano pa e isla. Nos miembronan di staf tambe lo bay bin den contact cu otro tipo di enfermedadnam, infrastructura, forma di traha y recursonan, cual ta brinda oportunidad pa haci sondeonan creativo y inovacionnan pionero. Nos team completo tin confiansa den e cooperacion aki cu lo ta un ehempel di un “win win situation”.

E total di pashentnan cu ta bay afo pa tratamento lo baha significantemente, loke no solamente lo costa menos placa, pero mas importante ainda lo ta mas agradabel pe pashent. No obstante e proceso di cuido nan no lo mester laga atras pa pasa simannan largo den exterior nan cas, nan famia y nan amistadnan. Tambe departamento di neurocirugia di HOH lo bay wordo sosteni den loke ta maneho di calidad y siguridad, cual ta inclui participacion na inspeccionan pa asociacionnan cientifico, pruebanan entre si y tambe traha riba protocol pa cuido. Manager di division na UMC Utrecht sra. Astrid Roskes a splica cu “E cooperacion aki ta trece cune cu algun pashent di Aruba no lo mester biaha mas pa exterior cual ta sumamente importante. Mescos cu pa HOH, pa nos calidad y siguridad ta di sumo importancia y esaki ta algo cu siguramente nos lo contribui na dje pa medio di e cooperacion aki. Pues e cooperacion aki sigur ta haci nos feliz.”