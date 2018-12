Ultimo torneo Nos cu Nos na 99 bar & restaurant

Kudawecha/Calabas Square Garden – Shonnan e fecha tan spera pa tur e “domino warriors” nan di e famoso Domino Square Garden na Calabas/Kudawecha a yega! 99 Bar & Restaurant ta participa cu su classico torneo “Nos cu Nos” caminda ariba “invitation only” e mas baliente nan cu a lucha contra otro henter aña lo haya nan “final showdown”, lo tuma lugar diadomingo awor ariba 16 di december cuminsando pa 1’or di merdia! Si shonnan, esaki t’e torneo mes mes, e torneo caminda lo separa “men from the boys”!

E candeloso ultimo bataya lo cuminsa pa 1’or di merdia, ya cu algun di e participantenan tin cu yega cas tempran pasobra nan tin “cacho pa duna cuminda”. Nos no tin tur detayes ainda di kendenan a “make it” p’e lista VIP di 99 Bar & Restaurant, pero si nos tin via “inside info” cu e conosido “terror di Camay” lo tey presente! Kermen shonnan prepara e smartphone y social media pasobra aki ta drama mundial ta bay tin! Otro participantenan cu nos a haya sa cu lo ta bay tey ta e conosido Osbaldo, Jo “Cera Wega”, Tinchi “dal un slok”, “Luquitas”, e beruchte djaka di caña Salomon, e “Capo di tutti Capo” Don Chicho, e specialista den “Belgische Delicatessen” Jem Croes, e traficante di “queso” Don Tico “V”, e unico doctor den domino Dr. Tico “D”, e temerario piscadonan Tromp, y “last but not least” e famoso “Kid Corta Rosea”! Shonnan wanta duro pasobra tin mas na caminda!

E gran colaborador y patronisador di e evento aki lo ta nada menos cu Dewars y Chill, cua productonan lo bay na prijsnan “accijnsloos” pa un y tur! Shonnan amante di bon domino, esaki ta e ultimo evento “Nos Cu Nos” pa 2018! Esaki ta esun di “home team” mes! Esaki ta esun caminda bo “AY-KIU” lo bay dilanti! Diadomingo awor 16 di december pa 1’or di merdia, lo cuminsa e proceso pa wak kendenan lo ta “the last men standing”! Yegaa!

