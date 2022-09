Pa medio di esaki, nos di Departamento di Arbeidsmarktregistratie kier a informa cu nos no ta duna cita mas via e-mail, e ultimo dia cu por a entrega e AMR 2022 cu cita tabata dia 31 di augustus 2022.

Mirando cu nos ta yegando na e fecha final di AMR pa aña 2022, entrante diahuebs, dia 1 di september 2022 te cu diaranson, dia 30 di september 2022 tur compania cu ainda NO a entrega nan formulario di AMR 2022 por haci esaki ainda sin tin mester di haci un cita. Orario pa entrega e AMR 2022 lo ta solamente parti MAINTA di 8:00’or am te cu 11:00’or am.

Fechanan cu lo por entrega sin cita ta: 01-09-2022 te cu 30-09-2022. Orario: 08:00’or AM te cu 11:00’or AM

Departamento di Arbeidsmarktregistratie ta pidi encarecidamente pa tene e siguiente puntonan aki na consideracion pa asina nos por garantisa un servicio optimal y efectivo:

1. Mester yena e formularionan di AMR 2022 digital y tene na cuenta cu si e no ta getypt, nos lo no accept’e.

2. Zorg pa tur e documentonan (file completo) ta firma (no paraaf) cu pen blauw.

3. E entrega di e AMR 2022 lo ta solamente parti mainta y personal na Departamento di DPL- O’stad situa na Engelandstraat # 33.

4. Corda trece un copia di e pagina mas dilanti di e AMR 2022 (Checklist), asina lo por haya un stempel cu nos a ricibi’e. (tene na cuenta cu nos no ta haci copia)

5. Lo ta bon pa saca un copia di e file completo pa administracion propio.

6. Ta importante pa e persona autorisa cu ta bin entrega e AMR 2022, presenta cu un ID pa e por registra na balie.

Pa mas informacion of pa cualkier pregunta por yama nos libremente na 521-5555 of por manda nos un e-mail na: [email protected]