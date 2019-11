Ultimo fin di siman di Aruba Open Beach Tennis 2019

Diabierna, diasabra y diadomingo nos dilanti, lo ta e ultimo weekend di e torneo mas grandi den e deporte di Beach Tennos rond mundo, esta Aruba Open Beach Tennis 2019. Torneo cu a cuminsa siman pasa diasabra y lo termina diadomingo awo, dia 17 november. E evento aki ta tuma lugar riba Bushiri Beach Arena, net dilanti Certified riba LG Smith Boulevard. Weganan ta cuminsa di 9or di mainta y ta termina te anochi laat. Diabierna awo nos lo tin Tsunami live riba Aruba Aloe Stage, diasabra Dj Diablo y diadomingo nos ta será cu Nutzbeatz, kende por cierto tambe ta practica e deporte aki.

E evento lo culmina cu e evento di ITF doubles, den tur categoria, esta beginners, intermediate, advanced y e highlight, cual ta e nivel Pro. Por presencia sigur e top 20 hungador nan masculino y femenino na Aruba actualmente.

E evento aki, no ta unicamente trese hungadornan di exterior, pero sigur un grupo basta grandi di persona cu ta bin pa presencia e weganan aki. Nos por remarca cu for di Brazil so a jega un total di mas cu 350 persona. Na hungador, e total a surpasa 1250 e aña aki, compara cu 1100 den 2018

No perde e evento aki. Nos ta warda boso na Bushiri Beach Arena

