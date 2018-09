Ultimo dos simannan pa haci peticion di VUT

Señora Omaira Lares, Director di Departmento di Recurso Humano hunto hurista Antonio Caster, a elabora riba e desaroyo di proceso di VUT. Ambtenaarnan cu ta desea di bay cu VUT, ainda tin dos siman pa haci nan peticion na Departamento di Recurso Humano cu ta situa na L.G. Smith Blvd 172.

VUT ta ancra den ley, den un ordenansa nacional. Via di VUT, ambtenaarnan por haci peticion pa tuma retiro boluntario. Esaki ta mara na un areglo di pago. Una bes cu e ambtenaar dicidi cu e kier bay cu VUT, e mester acudi na oficina di DRH pa yena un formulario di peticion di VUT. Riba e peticion e ta indica ki dia e ta desea di sali for di servicio di Land Aruba.

E motibo di e re-introduccion di VUT 2018 ta den cuadro di rebaho di gastonan personal di Land Aruba. VUT ta encurasha ambtenaarnan cu ya a yega un cierto edad, of kizas ya no tin e deseo y ambicion pa traha mas den Land Aruba, of tambe esnan cu ta desea di haci algo otro.

Na principio tur ambtenaarnan ta bin na remarke pa haci peticion pa VUT sinembargo tin algun excepcion. Un comision di DRH lo repasa cada peticion cu keda entrega. Lo evalua e consecuencia cu cada peticion tin pa e departamentonan prome cu otorga VUT na esnan cu haci peticion. Esnan cu ta yegando mas cerca di edad di pension, DRH ta consehanan pa nan haci peticion di VUT y bay cas cu pago mientras nan ta warda e dia yega cu nan ta baha cu pension.

Den e areglo di VUT, tin algun excepcion pa cierto ambtenaarnan. Esnan cu no ta bin na remarke pa VUT ta entre otro: docentenan; esnan cu ta traha pa fundacionnan di Gobierno; Post; Elmar; y otro diensten cu ta mas importante pa Land Aruba. Lo evalua tambe e educacion di cada persona y purba di conserva esnan cu tin educacion mas halto.

E areglo di pago di VUT ta depende di cuanto tempo e ambtenaar ta den servicio di Land Aruba. Pa esnan cu tin minimo 10 aña di servicio, e pago lo bay te un maximo di 3 aña. Den e prome aña e pago lo ta 90 % di e ultimo salario. E segundo aña ta bira 80 % y e di tres aña ta bira 70 % di e ultimo salario. E areglo di VUT ta duna esnan cu ta tuma retiro di Land Aruba un siguridad financiero durante 3 aña.

Esunnan cu kier haña VUT por haña un calculacion di locual nan entrada pa luna durante e periode di VUT lo ta. (Esaki nos a traha un applicatie pe).

Pa e empleadonan kendenan nan peticion no ta wordo concedi, tin e posibilidad pa apela e decision di e comision di DRH na Bezwaar Adviescommissie LAR na unda lo evalua si e decision ta bon tuma y si e tin base hustificabel.

Mester remarca cu un persona cu bay cu VUT, no por drenta bek den servicio di Land Aruba den e periodo cu e ta den VUT y 5 aña despues di esaki.

Ainda falta dos siman pa VUT cera. Departamento di Recurso Humano ta pidi tur ambtenaar cu ta desea di bay cu VUT, pa acudi na e departamento na unda lo duna splicacion detaya di henter e procedura di VUT. Na mes momento e ambtenaar por yena su aplicacion pa esaki wordo evalua pa e comision. Pa mas informacion, yama Departamento di Recurso Humano na telefoon 522-9999 of via email: [email protected]

