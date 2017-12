Ultimo dia pa tira klapchi ta 1 di Januari

Durante un conferencia di prensa di e Comision di Vuurwerk, Sra. Liliana Rasmijn, miembro di e comision pa Cuerpo Policial ta splica di e desaroyonan ariba e bendemento di klapchi.

Segun Sra. Rasmijn, aña pa aña nan ta bira mas streng. Manera aña habri caba, nan ta sinta cu tur e bendedonan, tur importadonan y toch tin biaha cosnan ta keda pasa. E aña aki, un total di 83 permiso a keda pidi, pero no ta tur 83 lo haya un permiso. Esaki pa motibo cu a pesar di varios aviso, container no ta wordo kita. Pero Cuerpo Policial a bisa ta basta, ya cu ta papia aki di siguridad di pueblo.

Nan kier a recorda e pueblo, cu lo cuminsa bende dia 27 di December te cu 31 di December. Esunnan cu a haya vergunning, por busca esakinan na Warda di Polis Noord, entrante 4 di December en adelante, for di 8 or di mainta te cu 12 or di merdia, y di 1 or di merdia te cu 4 or di atardi. Akinan ta unico luga caminda e vergunning por wordo busca. Na ora di control, e vergunning mester ta visibel, ya cu mester por wak si e datonan ta klop.

Sra. Rasmijn a haci un suplica grandi na e bendedonan pa no bende muchanan bou di 12 aña klapchi. Tur aña cu tin cosnan cu ta pasa. Hospital ta hayanan druk, muchanan ta hayanan herida door di klapchi y no kier pa esaki pasa tampoco.

Pa loke ta horario di benta, ta cu for di ora solo sali te cu 9 or di anochi. Si polis pasa controla y despues di 9 or di anochi ainda e luga ta habri, polis por duna un aviso te cu kita e vergunning for di e bendedo. Esaki ta mescos tur aña, nada no a cambia.

Tur aña tin problema cu tiramento di klapchi, cual segun Sra. Rasmijn ta 1 di Januari. Ya caba dia 6 caba mayoria luganan cu ta cera, loke ta e parkenan di luz, lo mester pidi un vergunning adicional, pa ceramento di parke di luz.

Pa 1 or di merdia, dia 1 di Januari no tin mag di tira klapchi mas, segun Sra. Liliana Rasmijn di Cuerpo Policial. Tur aña ta mesun problema. Dia 6, esunnan cu kier tira dia 6, mester pidi permiso pa tira klapchi