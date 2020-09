Ultimo dia pa inscribi pa certamen online Top of the World Aruba Pageanet 2020

Nos ta buscando dama den tur size y tur edad cu tin e cualidades di un reina pa forma parti di nos certamen online cu lo start 1 di october 2020 live for di nos facebook page Top of the world Aruba pageant .Bo tin aspirashon pa bira un modelo? Bota destaca den un talento? Bo ta gusta certamen di beyesa.Esaki ta bo oportunidad di brilla aki na Aruba y tambe international. Tur esaki lo ta online.

Nos tin 5 categoria

1. Miss Top of the World Aruba – edad 18 pa 25 aña

2. Miss Top of the World Aruba Plus Size -edad 18 – 25 aña

3. Mrs Top of The World Aruba – edad 26 pa 46 aña

4. Mrs Top of The World Aruba Plus Size – edad 26 pa 46 aña

5.Mrs Top of the World Aruba Classic – Edad 47 pa 70 aña

E certamen lo tin un durashon di 6 siman cu diferente reto cu e canditatanan mester entrega cada siman y lo wordo califica pa un panel di hurado.

Incribshon ta hopi facil por hasi esaki via www.topoftheworldaruba.com

via e link aki https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerMlgdnCMDzelO_rQeOqoBtq8qv-0ckOqTCUg8DCj1xwme8w/viewform

Of tuma contacto cu e organisashon awe mes na 7327809 of 594 3776 pa mas informashon.

