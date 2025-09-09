Desde 12 di mei 2017 e Landsbesluit voorwaarden studieleningen (LbVS) a drenta na vigor y ta regarda rekisitonan cu e studiantenan mester cumpli cu nan pa por bin na remarca pa un Arubalening. A haci adaptacion na aña 2021 y awor nos ta trahado cu e Landsbesluit di 14 september 2023 (LbVS-23).

Articulo 19 di e LbVS-23 ta indica cu e pago di e studielening – Arubalening ta sosede den 2 termino pa cada aña academico.

Esaki kiermen cu entre 15 di juni y 15 di september 2025 por entrega e peticion pa bin na remarca pa pidi termijnbetaling. E termijnbetaling aki ta pa cubri e temporada di Augustus pa December 2025. Esaki nos ta yama periodo 1.

Entre 15 di november 2025 y 15 di februari 2026 por entrega e peticion pa bin na remarca pa pidi termijnbetaling cu ta pa cubri e temporada di Januari 2026 pa Juli 2026. Esaki nos ta yama periodo 2.

E studiante mester pidi esaki. E pago di e termijnbetaling no ta bay automaticamente. E studiante mester haci peticion pa esaki y di e siguiente forma:

E studiante mester log in den su Arubalening account. Ta haci esaki via di e Arubalening Portal riba website www.ea.aw. Click riba e tab Uitbetaling y upload e documentonan rekeri:

Prueba OFICIAL di (her)inschrijving di e aña escolar 2025/2026 di e instituto di Enseñansa (onderwijsinstelling) cu e studiante ta bishitando;

Prueba OFICIAL di e lista di cifra/transcript (studievoortgangsoverzicht) di aña escolar 2024-2025;

Prueba di un seguro valido pa e aña escolar 2025-2026. Esaki no ta conta pa studiantenan di Aruba.

Na momento cu tur tres documento ariba menciona ta na ordo lo aproba e uitbetaling y e studiante lo ricibi e pago di Arubalening riba e cuenta di banco registra cerca nos. E proceso aki ta dura entre 4 pa 6 siman, pero nos ta purba di acelera e proceso aki.

Si e documentonan no ta corecto of falta informacion lo desaprobra e peticion di uitbetaling. Ta pidi e studiante pa sigui e instruccionan den ‘reacties’ di e afgekeurde uitbetaling y load up e documentonan necesario y corecto.

Pa e studiante por haya e pago e mester tin minimo 60 porciento di e credits – studiepunten. Nos ta evalua cada 2 aña y na momento cu e studiante no ta cumpli cu esaki nos ta stop e Arubalening conforme articulo 28 inciso c.

Conforme articulo 28 inciso l di e LbVS-23 ta termina e pago di Arubalening di inmediato den caso cu e studiante no haal e propedeuse dentro di 2 aña cu el a cuminsa haya studielening.

Conforme articulo 24 un studiante por suspende – schort op e Arubalening pa un periodo minimo di un semester of seis luna of no mas cu un periodo di 1 aña pa e por sigui tene su derecho condicional riba e Arubalening. Es decir si keda sin pidi e Arubalening pa mas cu 1 aña tambe ta termina e Arubalening conforme articulo 28 lid h.

Den caso cu bo ta un studiante cu a haya Arubalening entrante Augustus 2025 bo persona no ta bin na remarke pa e termijnuitbetaling di periodo 1 cu ta cubri e temporada di Augustus pa December 2025. E studiantenan aki a ricibi un startpakket pa cubra Augustus pa December 2025.

Keda up-to-date dor di acudi regularmente na nos website www.ea.aw como tambe sigui nos via social media (facebook y instagram) @educationaruba.

Pa cualkier pregunta por tuma contacto cu seccion Studiefaciliteiten en -begeleiding via nan WhatsApp only line 594-4140 of por manda un mail na [email protected]. Por pasa personalmente tambe serca nos na Stadionweg 37. Nos no ta tuma yama pero por haci un peticion si pa nos callback.