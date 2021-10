Cuerpo Policial kier a avisa tur hende cu ta bende klapchi riba ultimo fecha pa entrega e permiso.

Mediante e informe aki Cuerpo Policial Aruba kier informa tur bendedor di klapchi cu e ULTIMO DIA pa entrega e permiso pa benta di klapchi e aña aki ta diabierna 12 di November 2021 na warda di polis Santa Cruz.

Tur hende cu mester un permiso pa esaki mester entrega e peticion mas tarda riba e dia menciona. Lo no procesa peticionnan cu drenta despues di e fecha aki. Defacto lo no acepta peticion mes despues di dia 12 november 2021.

Ta pidi tur hende pa por fabor tene bon cuenta cu esaki pa despues bo no hayabo cu sopresa desagradabel of perdida financiero.

