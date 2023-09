Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ta informa cu e ultimo dia pa upload tur documento pa por ricibi e “termijnbetaling” di Arubalening pa periodo 1 (2023/2024) ta diabierna 15 di september 2023 pa 11.59pm.

E pago di e “termijnbetaling” no ta bay automaticamente. E studiante mester haci peticion pa esaki di e siguiente forma:

E studiante mester login in den su Arubalening account. Ta haci esaki via di e Arubalening Portal riba website www.ea.aw.

Den e account ta bay na e tab “uitbetalingen” y aki ta upload e siguiente documentonan:

1. Prueba OFICIAL di “(her)inschrijving” di e aña academico 2023/2024 di e instituto/scol cu studiante ta bishitando; Pa studiantenan di Universidad di Aruba por manda nan invoice caminda por wak nomber di e studiante, nomber di e scol y e aña academico.

2. Prueba OFICIAL di e lista di cifra/transcript (“studievoortgangsoverzicht”) di aña academico 2022/2023.

3. Prueba di un seguro valido pa e aña academico 2023/2024. Esaki no ta conta pa studiantenan di Aruba.

Na momento cu tur e tres documentonan aki ta na ordo lo aproba e “uitbetaling” y e studiante lo ricibi e pago di Arubalening riba e cuenta di banco registra cerca nos.

Si e documentonan no ta corecto of falta informacion lo desaprobra e peticion pa “uitbetaling”. Ta pidi e studiante pa sigui e instruccionnan den “reacties” di e “afgekeurde uitbetaling” y upload e documentonan necesario y corecto.

Actualmente e departamento di “Studiefaciliteiten en -begeleiding” ta procesando e peticionnan pa pago. Esaki ta dura te cu dia 30 di september 2023. Si pa dia 9 di october 2023 no haya e pago di Arubalening por tuma contacto cu nos departamento, via e mail na [email protected] of via Whatsapp nr 594-4140..

WWW.EA.AW, WWW.PAPIAMENTO.AW, +297 528 3400, STADIONWEG 37, ORANJESTAD, ARUBA

Mas informacion

Pa cualkier pregunta relaciona cu Arubalening por manda un email na [email protected] of un whatsapp na 594-4140.

Pa mas informacion por acudi na nos website ww.ea.aw y busca Arubalening (Portal) na letter A den e alfabet menu. Tambe ta sugeri studiantenan pa sigui Departamento di Enseñansa Aruba riba Facebook y/of Instagram @EducationAruba pa keda na altura di tur informacion.

Personal di DEA y seccion Studiefaciliteiten ta desea tur studiante hopi exito.

