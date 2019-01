Ultimo dia pa entrega bo plachi number di vehiculo cu no ta den uzo

Bo tin un vehiculo di motor cu NO ta den uzo mas? Awe, dia 3 di januari 2019, ta e ULTIMO dia pa entrega e plachinan di number di vehiculo cu no ta den uzo.

Mester trece e plachinan, yena e formulario di ‘inlevering’ y pone acerca un copia di un ID valido (p.e. cedula). Si no ta bay haci uzo di e plachinan mas, mester yena esaki tambe riba e formulario menciona. Ta importante pa menciona cu no tin gasto envolvi pa por entrega un plachi di number cu no ta den uzo mas, pero e belasting mester ta up to date. Si e belasting no ta na ordo, nos lo acepta e plachinan pero mester tene cuenta cu e gastonan lo sigui aumenta si no bin cancela e debe.

Por entrega e plachinan cu no ta den uzo mas na nos Oficina na Camacuri, MFA Noord, MFA Paradera, MFA Santa Cruz y MFA Savaneta. Tambe na nos Oficina na San Nicolas. Si ta bay entrega e plachinan menciona na Camacuri, nos ta pidi encarecidamente pa acudi paden na nos oficina principal.

Si ta bay haci uzo di e number bek den futuro, lo mester yena esaki riba e formulario y lo cobra 20 florin pa gasto di e plachinan nobo. Nos lo warda e number aki pa un aña (kalenderjaar).

Corda: esaki ta valido solamente awe dia 3 di januari.

Si entrega e plachinan cu no ta den uzo mas dia 4 di januari, lo cobra full un kwartaal di belasting plus e 20 florin.

Pa e plachinan cu NO wordo entrega, lo tin cu paga e belasting te cu e periodo cu esaki a wordo entrega. Sin excepcion.

Cancelacion di seguro no kiermen cu automaticamente e vehiculo no a core. MESTER entrega e plachinan tambe cerca nos pa por haya dispensacion di impuesto. E dispensacion ta depende cuanto tempo e plachinan a keda aden.

Nos ta conseha pa bin cu e formulario yena caba. Klik riba e link aki pa baha e formulario:

http://www.impuesto.aw/LinkClick.aspx…

