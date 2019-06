Ultimo dia nan pa Cumpra, Manda y Gana Cu Maybelline New York pa bo Graduation!

Maybelline New York, un di e miho marcanan di makeup conocí mundialmente pa su fun and trendy makeup looks pa e hende muher cu semper ta on the go. Recientemente e team di Maybelline New York na Aruba a lanza “Make Your Prom Happen” cu ta duna 15 ganador e oportunidad pa gana y hasi nan makeup pa nan Prom of Graduation cu Maybelline su makeup artist. E prome 10 felis ganadornan a wordo nombra y awo cu e campana ta yegando su fin ta falta solamente 5 ganador mas. Pa participa ta facil, mester cumpra dos of mas producto di Maybelline New York na botica of supermercado y manda un potret di e recibo via Whatsapp na 593-6029 y bo ta forma parti di e sorteo. Ultimo día pa ta parti di e sorteo ta 29 di Juni. Ganadornan lo wordo anuncia riba Romar Trading Beauty su Facebook y Instagram page. Don’t miss out y “Make Your Prom Happen” cu Maybelline New York.

