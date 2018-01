Ultimo dia di pago di number di auto ta 31 Januari 2018

E ultimo di dia pa paga number di auto ta dia 31 di Januari, 2018 y no mas dia 15 di Febrauri manera tur aña. Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto ta splica.

Entrante aña 2017 a bin cambio den ley, y e deadline ta bira 31 Januari. Aña pasa tabata un aña transitorio, unda cu a permiti pa hala e deadline pa 15 Februari. Pero e aña aki si ta mantene e deadline pa 31 Januari.

Ya caba ta den ultimo siman di Januari, p’esey ta recomendabel pa clientenan acudi na Departamento di Impuesto pa asina haci nan pagonan corespondiente. Entrante 1 Februari ya caba polis por cuminsa controla, esaki basa ariba e ley nobo cu a drenta na vigor na 2017. Esey por ta por trece un confusion. Pa hopi aña largo, e deadline tabata 15 Februari, pero awo e ta 31 Januari. E fecha a delanta cu 2 siman y esey ta algo pa tene cuenta cun’e.

Clientenan cu ta paga online via nan banco, esey semper por. Aworaki DIMP ta bezig cu tur e banconan pa un sistema mas eficiente pa loke ta e pago di belasting. Nan a caba di sera un acuerdo cu Aruba Bank, cu ta e prome banco cu a keda cla cu nan sistema automatisa, basa ariba e sistema nobo. Clientenan cu ta paga via banco, pa su dia siguiente ya caba a upload tur e dato den e sistema digital. Antes esaki tabata bay na man. Clientenan di Aruba Bank por haya nan sticker y recibo mas lihe. Esey no kiermen cu no ta atende clientenan di otor banco. Tur cliente di banco cu ta haci pago online, ta pidi 5 dia di trabao di tempo pa procesa a pago y e recibo oficial cu nan mester haya for di DIMP.

Pa clientenan cu a haci pago via banco, pa mantene 5 dia di trabao, prome cu nan bin busca nan sticker y nan recibo, segun Sra. Meverly Romano di DIMP.

