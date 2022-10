Diahuebs dia 27 di october, di 7.30 pa 9’or di anochi, e ultimo lectura di e ciclo di charla “Hoyanan di Herencia Cultural Subacuatico na Aruba” lo tuma luga. E presentacion cu ta na encargo di arkeologo drs. Raymundo Dijkhoff, lo tuma luga den auditorio di Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) y lo ser duna den nos dushi idioma Papiamento. E anochi aki lo informa publico presente tocante e contenido di e Convenio 2001 di UNESCO y exploracion di dos paisahe cultural maritimo cu a ser haci pa prome biaha na nos isla. Entrada pa e charla aki ta gratis y un y tur ta bon bini!

Den cuadro pa realisa e ratification di e Convenio 2011 di UNESCO, Proteccion di e Patrimonio Cultural Subacuatico, pa fin 2022/ comienso 2023, MANA a inicia un ciclo di charla tocante e topico aki. Na augustus studiante di arkeologia Gendra laclé a informa publico tocante su investigacion di maestria relaciona cu e herencia cultural subacuatico di Aruba. Raymundo Dijkhoff, a sigui na september cu un charla den cual ela trata e desaroyo di arkeologia subacuatico na Aruba desde añanan 40 te awor y su maneho prome y despues di 1999. Ela enfoca riba ‘treasure hunting’, coleccionnan priva, pasa tempo, recursonan subacuatico na Aruba, contacto cientifico cu e mundo di arkeologia subacuatico y en especial riba e futuro di preservacion y maneho di nos herencia cultural subacuatico.

Den luna di october ta clausura e ciclo cu e lectura Convenio 2001 di UNESCO y Prome exploracion di dos paisahe cultural maritimo na Aruba. E anochi aki, Raymundo lo informa publico entre otro tocante e historia di e Convenio 2011 di UNESCO, Proteccion di e Patrimonio Cultural Subacuatico, con a yega na un Convenio y pakiko e ta asina importante. Alavez e lo papia di e prome exploracion di dos paisahe maritimo na Aruba, ehecuta bou liderazgo di arkeologo marino di Corsou Cymberly Symister BA.

Publico cu a presencia e dos charlanan anterior, a haya e informacion cu nan a haya sumamente valioso. Hopi a haci uso di e oportunidad pa haci pregunta y intercambia idea cu e experto(nan). No perde dia 27 di october e ultimo presentacion di e ciclo di charla Hoyanan di Herencia Cultural Subacuatico na Aruba MANA ta urgi pa usa e entrada patras na Emanstraat via hardin pa motibo cu entrada dilanti no ta accesibel ainda pa motibo di trabounan di construccion.