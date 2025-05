Ultimo tempo por tuma nota di varios pelea entre hobennan y a aserca sra Seraida Pemberton Leonard cu ta director di Stichting Reclassering y a duna di conoce cu entre 2024 y 2025 ta keda mira desaroyo bou hobennan cu ta haya nan mes cu problema cu husticia ta aumenta pero a cuminsa cu e proyecto piloto foi 2023 y na 2024 a lansa esaki. Tog ta mira e grupo di hoben ta biniendo den man di husticia y ta comete delitonan leve y nan ta birando mas y en totalidad ta mustra cu e ta birando halto. E programa cu a introduci na Aruba ta un programa cu tin na Hulanda caba unda e hobennan cu nan comete un delito relativamente leve ta yega na remarke pa un health trayect y na reclassering ta dunanan un guia pa 4 luna y si cumpli cu e trayecto aki nan caso no lo yega ministerio publico y ta keda como straafblad limpi y no ta wordo marca den e parti husticia e ta algo super bon, unda un hoben cu comete un delito leve nan ta haya un otro oportunidad. A mira cu den pasado ora un hoben cay den man di husticia pa delito pisa den combersacion nan ta wordo indica cu nan a bin den contacto cu husticia pa delitonan mas leve y pesei Reclassering a bin cu e stap pa bin mas preventivo y atende cu e hobennan pa nan no sigui den mal caminda pa comete delito mas pisa.