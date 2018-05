Ultimate Automobiles oficialmente ta lansa e all new jeep® compas riba mercado

Ultimate Automobiles oficialmente ta lansa modelo nobo di Jeep riba mercado local. E Jeep® Compass 2018 ta expande e line-up di Jeep mundialmente. E Jeep® Compass ta bin cu un combinacion di atributonan cu no tin pa iguala. Esaki nan ta inclui e capacidad legendario di ta un off-road 4×4. E ta un SUV compacto, facil pa maniobra, cu motor avansa cu ta reduci consumo di gasolin di un manera drastico. Su diseño ta refleha calidad y estilo autentico Jeep®. Su dinamica di maneho on y off-road ta superior pero tambe e ta trece cun’e tecnologia avansa y innovacion den siguridad.

Marcel Meenhorst, Sales Manager na Ultimate Automobiles ta comenta cu “Loke ta excitante pa cu yegada di e Jeep Compass Latitude, cual ta e modelo cu nos tin actualmente den nos showroom, ta obtenibel den version 4×4 y 4×2” .

Jeremy Hart, Regional manager di Chrysler, tambe tabata presente na Aruba, pa e momento aki y ta remarca di ta contento di por reintroduci e modelo bek den Caribe, pero totalmente rediseña y na un prijs hopi competitivo.

E legendario ‘seven-slot- grille’ di Jeep ta presenta un propuesta mas nobo cu un area color preto cu liña di ‘chrome’ rond di cada un di e shete slot individual. Cu un interior sofistica y desaroya cu liña bunita, forma scultural y elementonan di diseño cu ta un refleho di e loke marca Jeep ta conoci pe manera, detayenan technico, calidad di material y tecnologia avansa.

Algun di e atributonan di e Compass cu ta resalta ta e.o. : capacidad cu ta combina 17 diferente opcion di powertrain pa eficiencia di consumo di gasolin. Opcion pa scoge entre un 4×4 of 4×2. Y sin duda algun pa e parti di seguridad cual ta e aspecto mas importante pa e marca Jeep, e Compass ta bin standard cu 8 airbags; Front Dual airbags, curtain airbags y tambe airbags den e sienta nan.

Ultimate Automobiles ta e agencia pa autonan marca Jeep, cu herencia legendario di mas di 75 aña. Jeep ta e SUV autentico y ta lider di calidad y versatilidad pa e persona cu ta busca experiencia extraordinario riba caminda. Hasi nos un bishita, paso nos ta cla ta wardabo. Ultimate Automobiles ta situa na Sabana Blanco # 35 y nos number di telefoon ta 583-9800.

Like nos riba Facebook: Jeep Aruba of riba Instagram: Ultimate Automobiles. Download nos app via GooglePlay of AppStore y semper keda na altura di tur informacion, promocion y hopi mas.

Comments

comments