UHAT you have a talent ta anuncia nan expo indoors/ outdoors

Cu Tayernan pa hoben y mucha (Kids & Teens) na Certified Megamall Lokaal 19. a finalisa exitosamente! Ya por a aprecia esun di decoracion di boter bao guia di sra. Jourainne y sra.Chaya den face book y nos website. Awe Sra, Nolda y Juf Safanja, Juf Jaclenne y sra. Yaslaine a yuda e muchanan finalisa nan ‘decorative painting’ y nan macrame.. Nos ta gradici tur e instructor y coachnan cu a haci e tayernan aki bira un exito rotundo! Muchanan hunto cu mayornan cu boluntariamente a ‘join in’ a resucita MACRAME! Pa e Expo aki nos ta invita pueblo di Aruba en general pa bin y aprecia e obranan di arte visual cu a nace for di mannan creativo di grandi y chikito y creacionnan bunita cu nos teensnan a trece dilanti; Por ehempel e hobennan di Pniël Baptist church a bini cu e tema “In the wild” Waw! ‘See but don’t touch!’. Bin aprecia e trabaonan sumamente interesante cu nan a release; y crea fuentenan di informacion pa otronan por desaroya nan capacidad creativo. For di nan mente y imaginacion nan a traha cu nan propio mannan rond di un tema y crea sub-temanan!. ‘Drop in’ cerca ‘Naftali Berlis and friends’ den multi media room pa e duna bo un relato cortico con e ta traha film cu su celular phone. Mi ta enfatisa cu visual arts ta obranan cu hende a imagina prome y despues ta trahe segun nan ta mire. No lubida e decoracion di ‘cakes y cupcakes’, snacknan creativo, sopi etc. etc., pasobra bo mag cumpra y saboria nan tambe. E orario di ‘EXPO indoors /outdoors’ ta di 10:00 am – 6:00 pm.. Purba nos platonan crioyo y hopi sabroso.Atencion: T –shirts ‘down memory lane’ di UHAT ta na benta pa 10,- florin den tur size. Nan a ser diseña pa e Sergio Tjie A Loi cu ta hopi talentoso y creativo . Nos design nobo ta bini stret for di Hulanda for di mannan di sra. Jolanda Rood y a bini na vigor na 2018. Last chance pa tin e memory bibo di nos prome t-shirts! Recordatorio: Carchinan pa nos show final di aña ‘Talent Hunt’ lo ta na benta tambe pa 25,- florin so. Lo tin canto, baile, poesia, mini teatro y tin un orado special cu kier encurasha tur hende cu ta lucha cu dyslexia. ‘Don’t miss your chance!’ Nos ta warda bo riba 18 di oktober na Cas di Cultura pa 8 pm.

Comments

comments