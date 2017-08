UEA no por bay referendum segun lider di di STA

Actualmente sindicato STA ta conta cu 99 empleado di Elmar, di e 126 nan cu ta cay bou di CAO. Sr. de Cuba ta amplia mas ariba esaki.

Tambe tin mas o menos 115 empleado di Elmar cu a retira di UEA y nan no kier tin nada mas di haci cu UEA. Pesey Sr. de Cuba e no ta compronde e ponencia di Sr. Dirks cu ta sali papia muchachada. Tambe Sr. Dirks a bisa di tin un beslag ariba cuenta di STA, cual segun Sr. de Cuba, ta un mentira flagrante. Sr. Dirks ta sinta papia yen co’i kens y segun Sr. de Cuba, manera nan ta bisa na Hulandes “een kat in het nauw maakt rare sprongen”. Pero STA no por laga Sr. Dirks kita nan focus, cu ta dirigi na e bienestar di e trahadonan di Elmar. Y conhuntamente cu e trahadonan di Elmar nan lo drecha e situacion na Elmar y no cu ta Sr. de Cuba so ta bay haci’e. Pero conhuntamente cu e delegadonan cu wordo scogi como shopsteward, lo sinta hunto cu e gerencia di Elmar y hunto lo drecha e situacion cual lo ta na deseo di e trahadonan.

Segun Sr. de Cuba a bisa cu segun e declaracion di UEA cu nan ta bay referendum, pero segun Sr. de Cuba, no ta cuestion cu UEA no ta bay referendum pero hecho ta cu nan NO por bay referendum. Pa nan bay referendum nan mester demostra cu nan tin 50% +1 di representacion. Y hustamente esey ta loke nan no por demostra. Ta pesey nan no ta bay referendum, ya cu nan no por. No ta sindicato STA a kita e miembronan for di UEA. Ta e propio miembronan a bandona UEA y a afilia na sindicato STA.

Si e miembroann di UEA ta sinti nan mes engaña y cu segun Sr. de Cuba a compronde, Sr. Dirks ta vice presidente die sindicato. Y te awe STA ta puntra dicon e presidente mes no a sali bin dilanti. Aki ta kere cu locual ta pasando, ta cu nan no ta bay preocupa cu esey. Nan focus ta pa drecha loke a wordo daña y loke tin bon ta keda.

Sindicato STA ta lamenta declaracionann di Sr Dirks, pero ta su mesun miembronan a argumenta y a declara cu como sindicalista e directiva completo eynan, practicamente casi full e directiva a faya barbaramente. STA dia cu e dia directiva aki a tuma e sindicato over, e no tabata den su miho momentonan. Ora cu bo ta declara cosnan sin base y sin prueba, bo ta declarando esey publicamente, ey bo ta full fout bezig. STA no ta declara nada sin base y sin prueba. Esey ta un parti serio di sindicato STA cu a haci cu e sindicato a crece barbaramente.

Actualmente STA ta bezig ta amplia su directiva. Despues di eleccion, sindicato STA lo tin un seminario basta formal di parti di sindicato STA pa tur su delegadonan, ya cu nan ta bezig cu cambionan di statutonan y paar di cambionan den nan reglanan interno. STA a crece asina hopi, den asina tiki tempo. Y nan no por bay tuma mas compania y Elmar tabata net na e rand, cu por a aceptanan pa bringa pa nan.

No ta algo facil, segun Sr. Diego de Cuba, pa negocia. Y pa cuminsa renegocia un CAO no ta facil. Pa duna un ehempel, e negociacion pa Triple A a dura 9 luna.