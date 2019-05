UE lo kita Aruba for di lista preto di paraisonan fiscal

Union Europeo lo lo kita Aruba, Bermuda y Barbados for di su lista di preto e siman aki. Ta trata di un lista di paraisonan fiscal.

Ministernan di Finanzas lo acorda esaki durante un reunion di dia 17 di mei proximo, basa ariba documentonan obteni door di e portal Bloomberg News.

Bou di e criterianan di impuestonan corporativo husto di Union Europeo, un compania mester tin “sustancia economico” den e territorio relevante, y no mester ta un compania di postbus cu a wordo crea pa paga impuestonan abou of no paga impuesto mes.

