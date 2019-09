UB40, SECH, LUNAY, ALEX SENSATION Y JEON Confirma pa e di dos  ARUBA ISLAND TAKEOVER

For di dia 30 di October te cu dia 3 di November 2019 Aruba lo ta e epicentro di e di

dos ‘Island Takeover Festival’. Despues di un prome edicion sumamente exitoso e aña aki e festival lo ta uno mas amplio cu hopi actividadnan apesar di concierto. Durante un conferencia di prensa organisadornan Elite Empire Entertainment a confirma presentacionan di artistanan e.o manera UB40 di Inglatera, Sech di Panama, Lunay di Puerto Rico, Alex Sensation di New York/Miami y Jeon di Aruba. Tambe e organisadornan a confirma cu lo anuncia mas nombernan den e sigiente simanan. Ampliando e actividadnan rond di e concierto e aña aki lo tin un evento culinario, conferencia di tecnologia (A-Tech), exposicion di arte, ‘block party’ y experiencianan unico dedica na e turistanan cu lo biaha specialmente pa e evento. E concierto mes lo ta mey mey di e 5 dianan di evento cual lo ta Diabierna dia 1 di

November 2019. E concierto lo tuma lugar na Harbor Arena y lo tin diferente seccion. Lo tin e seccion general, vip standing cu ta dilanti e scenario y tambe seccion di mesa riba e conocido VIP deck. Carchinan lo ta obtenibel online via www.islandtakeover.com pero tambe na Citgo Boulevard, Citgo Palm Beach, Citgo Essoville y Superfood. Mas despues e Pop Up Store manera aña pasa tambe lo cuminsa opera. Aruba Tourism Authority ta un di e patronisadornan principal di e evento aki y mirando e resultadonan di aña pasa ta mira e potencial pa e festival por sigi crece. Mas di 500 bishitante internacional a biaha pa Aruba aña pasa y ta spera cu e aña aki esaki lo surpasa e cantidad anterior. Tabata tin biaheronan for di Merca, Colombia, Curacao y otro paisnan den nos region. Specialmente pa e biaheronan

Island TakeOver a prepara un iterinario cu hopi actividadnan culinario pero tambe

explorativo pa asina na conoce nos isla mihor. Pa loke ta e evento principal UB40 lo ta na Aruba despues di 25 aña. Como un di e bandanan cu a atrae mas hopi hende den un concierto na Aruba, hopi ta e fanaticonan cu ta hopi contento cu e hecho aki. Actualmente e banda ta riba nan tour di 40 aniversario cual Aruba lo ta parti di dje. E banda actualmente ta consisti di e cantantenan original manera Ali Campbell y Astro. Nan lo ta presentando exitonan manera ‘Red Red Wine’, ‘Kingston Town’ y mas. Den e sigiente simanan lo sigi

elabora riba e otro artistanan Sech, Lunay, Alex Sensation Jeon y e sorpresanan.

Un Danki tambe ta bay na Aruba Trading Company y SETAR NV como

patronisadornan y un danki na e partnernan Marriot Hotel, The Ritz Carlton, Holiday

Inn , The Mill Resorts, Hyatt Regency Hotel, Aruba Renaissance Hotel, Divi Resorts,

Barcelo, Eagle Resort, Atech , Funmiles, EF, Elite Productions y Amigo Car Rental.

