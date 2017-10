U2 lo yuda dos mil famia afecta pa e temblor na Mexico

MEXICO CITY, Mexico – E banda Irlandes U2, lo financia refugio di emergencia pa 2 mil famia damnifica pa e dos temblornan cu a sacudi Mexico na September y cu a laga mas di 400 morto.

E agrupacion Dublines y e compania Mexicano Ocesa, asocia cu e compania Mericano, Live Nationque y cu ta promove e dos conciertonan di U2 na e ciudad di Mexico, lo haci e donacion cu un parti di loke e boxoffice ta recauda.

Ta di spera cu esaki lo beneficia mas of menos un 16 mil persona afecta pa e reciente temblornan: esun di dia 7 di September, di magnitud 8.2 y e mas poderoso den un siglo na Mexico y cu a afecta e parti zuid di e pais y esun di dia 19 di September, di 7.1 y cu a golpia e centro, principalmente Ciudad di Mexico.

“Door di proporciona e famianan afecta un refugio adecuado, esakinan por keda den nan comunidad pa ta cerca di nan famia, amigo, scol di nan yiunan y di nan trabao,” un comunicado di Ocesa a señala.

E banda U2 ta cuminsa na Mexico e ruta Latino Americano di nan gira conmemorativo “The Joshua Tree” cu dos concierto diamars y diaranson cu ta spera pa reuni mas of menos un 120 mil persona entre e dos fechanan, segun e promotora Ocesa.

Mexico lo ta e prome parada di e agrupacion cu ta integra e vocalista Bono, e guitarrista The Edge, e bahista Adam Clayton y e drummer Larry Mullen Jr. E gira lo sigui pa Colombia, Argentina, Chile y Brazil.

E banda lo presenta den Foro Sol, cu capacidad te cu 70 mil espectador y unda cu ya a instala un monumental pantaya LED den cual lo proyecta un conhunto di imagen di e artista visual Anton Corbijn, cu ta conmemora e 30 aniversario di e album di e cuartero Dublines. E gira a cuminsa dia 12 di Mei ultimo na Vancouver, Canada.

Prome cu su presentacionnan den e capital Mexicano, e musico y activista pa derechonan humano, Bono, cual nomber real ta Paul David Hewson, a topa dialuna cu e magnate Mexicano di telecomunicacion, Carlos Slim.

Fuente: http://www.24horas.cl