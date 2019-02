Tyson ta retira 18 ton di chicken nuggets pa contaminacion

“Tyson Foods” a retira mas di 36 mil liber di chicken nuggets ya cu fuentenan federal a menciona cu por a wordo contamina cu rubber.

E producto a wordo retira for di e mercado despues di cu e compania a ricibi kehonan relacion cu “material straño” cu algun hende a haya den nan chicken nuggets “Panko” (carni blanco empaketa), según e Departamento di Agricultura di Merca a informa.

E funcionarionan a categorisa e retiro di Nuggets den Clase I, cual ta nifica cu ta existi un “probablidad rasonabel” di cu e consumo di alimento contamina causa consecuencianan grave pa e salud of incluso morto. Asina mes, no tin informe di malesanan, según funcionariona a bisa.

“Tyson Foods” a bisa cu e consumidornan a yama e compania despues di cu rubber den cantidadnan chikito di paketenan, pero a dicidi di retira 36,420 liber di producto “como forma di precaucion”.

E productonan a wordo manda na tiendanan minorista den henter e pais, aunke no ta conoci cual ta e tiendanan. Nan a wordo produci dia 26 di november 2018 y lo caduca dia 26 di november 2019, según e Departamento di Agricultura di Merca ( (USDA).

E funcionarionan a bisa cu e consumidornan cu ta cumpra productonan y a freeze esakinan mester of entreganan of tira nan afo. “Tyson Foods”, cu sede na Arkansas ta produci un gran variedad di cuminda di galiña empaketa y pre-cooked. Tin un planta di procesamento y sacrificio na Missouri, unda cu según informenan ta unda e productonan contamina a origina.

E compania a retira rond di 3 mil liber di productonan gefreeze, lora den paneermeel door cu nan lo ta contene plastic. Na 2016, e compania a retira 132 mil liber di chicken nuggets supuestamente pa ta contamina cu rubber y na 2015, e compania a retira 52 mil chicken wings debi na un “mal holo”. Tambe e ta recorda cu e mesun aña el a tira 16 mil liber di su productonan di su carni mula pa e posibilidad di cu e lo por contene E. coli.

Otro companianan a retira tambe productonan deriva di galiña den e ultimo luna. “Perdue Foods” y “Harvest Food” a retira miles di liber di cuminda di galiña cla pa come debi na e “marcanan incorecto y productonan cu por duna alergia no declara”. E productonan di e companianan ta contene lechi, un producto cu ta conoci pa causa alergia, pero no a specifica esaki ariba e label.

