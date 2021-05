TWO conoci como COHO a haya bista di cerca di HOH y su retonan

Dr. Horacio E. Oduber Hospital a ricibi riba diahuebs atardi e grato bishita di delegacion di Tijdelijke Werkorganisatie, esta TWO (COHO). Un bishita compaña pa representantenan di Gobierno di Aruba cu e meta principal conoce di cerca nos Hospital y su hendenan. Alabes pa un biaha mas enfatisa y demostra como Hospital di Aruba e importancia pa no corta den cuido medico cu na final di dia ta perhudica comunidad y salubridad di Aruba.

“Un recorido cortico pero sigur fructifero na unda e delegacion di TWO a conoce diferente colega na Hospital y mi ta contento cu nan por a wak cu nan mesun wowo.

e situacion na Hospital. E retonan cu tin pa loke ta escasez den personal, e importancia pa inverti den educacion di personal y tambe e retonan di e renobacion y construccion. Mi ta spera cu mirando y scuchando tur esey nan ta realisa e importancia pa no corta den cuido medico”, asina sr. Jacco Vroegop di Hunta di Directiva di HOH a menciona.

E bishita di TWO na Hospital a cuminsa cu un recorido na LabHOH unda a topa cu diferente colega ya haci pregunta tocante unda nan ta awo y planes pa futuro. Siguientemente a hiba e delegacion conoce localidad unda ta tuma luga intervencion di cardiologia y radiologia y a splica den detayes e importancia di e tratamento aki pa Aruba y tambe region. A sigui pa camber di operacion na unda a hiba combersacion cu hefe di departamento y coleganan di OK. E curason di Hospital ta keda nos enfermeronan y pues a hiba e delegacion di TWO departamento di cuido Snijdend 3. Por ultimo a cana cu e delegacion di TWO via Hospital pa clinica di Dialisis unda nan a papia cu manager di Dialyse conhuntamente cu specialistanan tocante Aruba y su pashentnan y e importancia pa sigui brinda e cuido aki.

Hospital ta sumamente contento cu e bishita di delegacion di TWO conhuntamente cu representantenan di Gobierno di Aruba y ta spera cu nan a haya un bista di Hospital y e cuido medico cu ta ofrece pero tambe e situacion actual y e importancia pa sigui inverti den cuido medico pa comunidad di Aruba.

