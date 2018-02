Twitter ta crea un tool pa alerta contra suicidio

TECNOLOGIA

Twitter a traha un servicio pa e usuarionan por raporta den e plataforma ora nan detecta un conducta cu por conduci na suicidio.

E red social a publica un formulario, na cual na por accede desde e Help Center, pa informa over di perfilnan cu a expresa, pa medio di un tweet of un mensahe directo, e intencion di provoca un autolesion of suicido.

Den e formulario mester wordo inclui den e datonan den e profile raporta y e mensahe en cuestion. Ademas, esun cu raporta e incidente mester laga su nomber completo y email.

E red social a comunica e tools aki a traves di e plataforma.

“Despues di evalua un denuncia di menasa di suicidio of daño autoinfligi, Twitter lo pone su mes den contacto cu e usuario obheto di e denuncia pa informa otro persona cu ta preocupa pa esun cu kier haci su mes daño of cu por ta den riesgo. Nos lo pone e recursonan online y numbernan di telefon di e usuario denuncia y nos lo invit’e pa e bin pidi yudansa”, e compania a destaca.

Como parti di e mesun iniciativa, Twitter lo convoca e usuarionan na pone nan mes den contacto cu organisacionnan specialisa den salud mental. Den e sentido aki, e lista cu algun entidad destaca den e tratamento di e problemanan aki.

