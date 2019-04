Turtuga a subi tera pone webo

Nos ta den e periodo importante pa loke ta turtuga. Cu esaki nos kiermen cu ta e temporada cu turtuganan ta subi tera y ta pone nan webonan pa despues esakinan crece y nace turtuganan nobo pa e raza por sigui existi. Y mas cu claro Aruba su beachnan tambe ta cai entre e lugarnan faborito pa turtuganan subi tera y pone webo. Recientemente por a mira e fenomeno aki caminda un turtuga a subi beach y pone su cantidad di webonan pa despues e regresa lama bek cu e speranza cu su jiunan lo crece y nace y busca caminda pa lama bek y sigui cu e raza. Pesey ora abo como cuidadano mira baricadanan poni na cierto areanan, please no drenta den esakinan pasobra e ta indicacion cu eynan tin webonan di turtuga. Y Alabez su bo tin e suerte pa mira un turtuga subi tera pa pone su webonan please lage trankilo y no strobe den e proceso sumamente bonita y milagroso aki. E fotonan aki ta ilustra un reciente subida di un tortuga na beach di Aruba.

