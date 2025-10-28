Despues di a estrena den januari di e aña aki na Aruba, e documentario “Turning the Tide” ta crusa lama pa comparti e storia di Aruba cu e resto di mundo. E siman aki, e documentario unico cu ta enfoca riba e esfuersonan di restauracion di Aruba su rifnan di coral y mondinan di mangel lo estrena na Hulanda, prome riba diamars, 28 di october na Filmhuis Den Haag haci posibel danki na Aruba Tourism Authority (ATA) y atrobe diabierna, 31 di october 2025 na Visum Mundi haci posibel danki na Wageningen University & Research.

Produci door di Aruba Conservation Foundation (ACF) y Wings Global Media, e documentario ta captura e curason di un isla chikito tumando pasonan grandi pa crea un bida marino resiliente hunto cu partnernan local ScubbleBubble Foundation, Universidad di Aruba, y Wageningen University & Research. Pa mas cu 2 aña, e partnernan a colabora cu boluntarionan, expertonan local y di region, y miembronan di comunidad pa hunto restaura e mondinan di mangel y rifnan di coral den Aruba su areanan protegi. Tur esaki ta captura den e documentario cu a wordo filma dentro di un periodo di 16 luna.

Pa Aruba, e momento aki ta representa mas cu un estreno internacional, e ta representa un momento di orguyo inmenso. “Turning the Tide” ta demonstra e spirito, ingenio, y determincion di e comunidad Arubiano cu a bini hunto pa restaura e isla su sistema ecologico fragil. E momento aki ta refleha kico por logra ora un comunidad uni pa naturalesa, asina recordando mundo henter cu e identidad Arubiano ta conecta profundamente cu e lama cu ta rondon’e.

Awo cu e documentario ta estrena pafo di Aruba, e ta carga mas cu solamente imagen; e ta un invitacion pa conecta, colabora, y sigui cu e trabou di restauracion cu a cuminsa cu fondonan di EU RESEMBID Programme.

“Esaki ta mas cu un estreno; e ta un brug,” ta comenta Natasha Silva, Chief Conservation Officer, ACF. “Nos ta demostrando kico ta posibel riba un isla chikito y nos ta cultivando relacionnan cu por sigura continuidad, crecemento, y inspira otro islanan den region y mas aya.”

E team di ACF incluyendo Chief Conservation Officer y Communications & Marketing Manager a biaha pa Hulanda pa e dos estrenonan. Fuera di esey, e team lo ta conectando cu diferente organisacionnan di conservacion manera Vogelpark AviFauna, Vogelbescherming Nederland, Wageningen University & Research, CITES Nederland y mucho mas, pa explora mas oportunidad pa futuro colaboracion y fondo pa sostene e trabounan di restauracion di Aruba su sistemanan ecologico.

ACF kier gradici Aruba Tourism Authority (ATA) pa su rol instrumental den haci e estreno na Filmhuis Den Haag posibel.

Keda conecta cu ACF riba Instagram y Facebook of tuma contact na [email protected] pa mas informacion.