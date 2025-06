E documentario ta funda pa e programa di EU RESEMBID y a wordo ehecuta door di partnernan Aruba Conservation Foundation, ScubbleBubbles Foundation, Universidad di Aruba y Wageningen University & Research.

ORANJESTAD, ARUBA – 5 JUNI 2025 – Aruba Conservation Foundation hunto cu partnernan local ScubbleBubbles Foundation, Universidad di Aruba y partner internacional Wageningen University & Research ta orguyoso di por comparti cu despues di hopi luna di anticipacion, e documentario ‘Turning the Tide’ lo ta disponibel riba canal di YouTube di ACF. Esaki ta en conexion cu e celebracion di ‘Dia Mundial di Ocean’ of ‘World Oceans Day’ cu ta wordo celebra mundialmente riba 8 di juni 2025 pa duna honor na e rol vital cu ocean ta hunga den sostene bida y inspira accion colectivo pa protehe.

Dia Mundial di Ocean tin e aña aki como tema “Wonder: Sustaining What Sustains Us”/ “Maraviya: Sosteniendo Loke ta Sostene Nos”, y ta sirbi como un momento y tema oportuno pa recorda nos di e rol importante cu nos ocean tin. Especialmente akinan na Aruba, unda cu nos medio ambiente marino no ta solamente un tesoro natural, sino e fundeshi di nos isla su identidad, economia y futuro. En celebracion di e dia mundial akinan, e documentario ‘Turning the Tide’ ta presenta e oportunidad pa pueblo di Aruba sigui compromete na e conservacion di Aruba su naturalesa.

Filma durante un periodo di 16 luna, e documentario a lansa pa prome biaha na Aruba dia 31 di januari 2025 na The Movies Aruba y a captiva e comunidad di Aruba completamente. Esaki a wordo demonstra durante un periodo di 6 siman, unda cu un total di 1,846 persona a bay wak e documentario na The Movies, asina mustrando e interes grandi cu a bin di comunidad. Tambe ACF a extende un invitacion pa tur scol secundario na Aruba registra nan studiantenan y tuma e oportunidad di wak e documentario como parti di nan educacion tocante naturalesa di Aruba. Un total di 946 studiante di Colegio Arubano, Colegio Nigel Matthew, Colegio San Antonio, De Schakel College, Filomena College, International School of Aruba, Maria College Mavo y Mon Plaisir Havo a registra pa wak e pelicula.

E documentario ta sigui e proyecto piloto di restauracion di mondinan di mangel y rifnan di coral na Aruba hunto cu diferente expertonan local, regional, y international asina demonstrando e bunitesa di Aruba su naturalesa pero tambe e trabou compleho cu restauracion di naturalesa ta bin cune.

ACF hunto cu Universidad di Aruba, ScubbleBubbles Foundation, y Wageningen University and Research ta invita e pueblo di Aruba, Arubianonan cu ta biba afo y tur persona interesa den mira e trabounan tur cu a wordo haci pa restaura Aruba su rifnan di coral y mondinan di mangel, pa celebra Dia Mundial di Ocean 2025 cu e documentario ‘Turning the Tide’. Un documentario impactante cu ta mustra e urgencia den proteha nos medio ambiente marino y e comunindadnan cu ta depende di dje.

Pa marka Dia Mundial di Ocean, Turning the Tide ta invitabo pa discubri e maraviyanan di Aruba su medio ambiente marino cuminsando dia 8 di juni 2025 riba canal di YouTube di ACF.

Wak film riba YouTube: https://www.youtube.com/@arubaconservationfoundation y sigui ACF riba Instagram y Facebook pa keda pendiente unabes cu e documentario bay live.

Pa mas Information, por tuma contacto cu [email protected].